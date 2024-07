Spektakel im Terrassenbad: Lahrer Schwimmer holen sich Platz eins beim Heim-Wettkampf

Der Schwimm-Sport-Verein Lahr hat im Terrassenbad am Schutterlindenberg sein zehntes internationales Sommerschwimmfest ausgetragen. Der Einladung folgten rund 300 Schwimmer aus 15 Vereinen. Neben Athleten aus der Region Baden begrüßte das SSVL-Organisationsteam um den Vorsitzenden Steffen Sander einen Schwimmer aus Schwäbisch Gmünd sowie eine Auswahl aus dem elsässischen Straßburg.

Mit 270 der insgesamt knapp 1500 absolvierten Einzelstarts stellte das Lahrer Heimteam nach der Freiburger Startgemeinschaft die zweitgrößte Mannschaft. Ebenfalls numerisch stark vertreten waren die Mannschaften aus Gundelfingen und Lörrach.

Der SSVL nutzte die ausgezeichnete Heimstimmung und sicherte sich den ersten Platz im Medaillenspiegel. Insgesamt 128 Medaillen sammelten die Lahrer Sportler zwischen acht und 18 Jahren. Knapp dahinter folgte Freiburg mit 124 Podestplätzen sowie das Team aus Straßburg mit 51 Medaillenrängen.

Die Elsässer waren jedoch nicht nur des Edelmetalls wegen gekommen, sondern spekulierten zurecht außerdem auf die für neue Veranstaltungsrekorde ausgeschütteten Prämiengelder. So fiel durch die Franzosen in sieben der 28 Disziplinen die jeweilige Veranstaltungsbestmarke. Drei Damenrekorde wurden durch die 18-jährige Alessa Mnich, sowie jeweils zwei Rekorde durch Boris Diochet und Nino Viallon aufgestellt.

Susanne Reibel-Oberle triumphiert im Vierkampf

Ebenfalls zwei neue Veranstaltungsrekorde erzielte Lahrs 17-jähriger Topathlet Nick Beratz in seinem Trainingsbecken. Er unterbot die bisherigen Rekorde über 200 Meter Rücken in 2:18,55 Minuten sowie die Marke über die 200-Meter-Freistilstrecke, über die er sich im Mai zum süddeutschen Meister kürte, in 1:57,72 Minuten und blieb dabei sogar noch deutlich hinter seinen persönlichen Bestzeiten zurück, die er in den Wochen zuvor bei den Bundesmeisterschaften erzielt hatte.

Erfolgreichste Lahrer Medaillengewinnerin in den Jahrgangswertungen war die elfjährige Vivien Jäger mit fünf Mal Gold und drei Mal Silber. Zusammen mit den ein Jahr jüngeren Maria Vollenweider und Anna Hättig stellte das Nachwuchstrio fünf neue Lahrer Altersrekorde auf.

Neben dem Leistungsvergleich vor Ort bot die Veranstaltung in Lahr zudem die letzte Möglichkeit der Qualifikation für die in zwei Wochen stattfindenden Landesmeisterschaften. Dem SSVL gelang die Aufstockung der Qualifikantenzahl auf die letztjährige Rekordmarke von 23 Schwimmern.

In das Sommerschwimmfest integriert fanden am Samstag im Lahrer Freibad außerdem die Wettkämpfe der badischen Vierkampf-Sprintmeisterschaft der Ü 20-Schwimmer statt. Die höchste Gesamtpunktzahl aller angetretenen Schwimmer in der Addition der vier Sprintstrecken erzielte die mehrfache Lahrer Masters-Weltmeisterin Susanne Reibel-Oberle, die sich, wie auch der in der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen startende Pascal Forcht, den Landes-Altersklassentitel für den SSVL sicherte.