Spektakel im Gazi-Stadion: Der Spielfilm zum Sieg gegen den FC Liverpool – das sagt Nico Willig

FC 08 Villingen Regionalliga Mannschafts-Taktik, Kampf um die Stammplätze und einige Gespräche

Wie die vorletzte Vorbereitungswoche bei den Nullachtern läuft. Bei der Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag in Reutlingen soll in Sachen Stammelf schon einiges klar sein.