Spektakel am Rheinknie: Basel Tattoo steht in den Startlöchern

Die „Massed Pipes and Drums“ sind das heimliche Herzstück des Basel Tattoo. Wenn sich die rund 200 Musiker in ihren traditionellen Uniformen über den Kasernenhof bewegen und die Melodien von „Scotland the Brave“ oder „Amazing Grace“ erklingen, sind Gänsehautmomente angesagt. Insgesamt werden sich rund 1000 Mitwirkende aus aller Welt am Freitag ein Stelldichein geben und musikalische und kulturelle Vielfalt präsentieren.

Doch bis es soweit ist, muss noch viel geprobt werden. Zuerst die große Hitze, die den Arbeitern beim Aufbau zugesetzt hat, dann der Regen, der für die Technik problematisch ist. Nicht zuletzt müssen eine Vielzahl an Formationen zusammengebracht werden, damit die Show reibungslos über die Bühne gehen kann: Erik Julliard, Initiator und Produzent von Basel Tattoo, beschrieb am Dienstag im Rahmen eines Probenbesuchs die Herausforderungen kurz vor der Premiere der 19. Ausgabe.

Arena mit 8000 Plätzen

Auf dem Kasernenareal wurde am Dienstag noch fleißig geschraubt, gehämmert, gebohrt und gesägt – der Aufbau rund um die bereits stehende Arena mit rund 8000 Sitzplätzen läuft auf Hochtouren. Aber: „Es gibt noch jede Menge zu tun“, verwies er unter anderem auf die ausgefeilte Technik, die für eine gute Tonqualität auf dem Kasernenareal sorgen soll.

Die „Flings and Things Highland Dancers“ gaben einen Einblick in ihr Können. Foto: Michael Werndorff

Die Vorfreude war deutlich spürbar: „Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das diesjährige Programm. Einmal mehr haben wir die besten Bands aus der Musik- und Showwelt zu Gast in Basel und dürfen dem Publikum ein großes Erlebnis bieten“, hielt Julliard fest. Die Freude konnte auch nicht von der verspäteten Ankunft einiger Musiker der US Air Force Band getrübt werden, die die „Flings and Things Highland Dancers“ aus Schottland musikalisch begleiteten. Im Zentrum stand die schottische Violinistin Mhairi Marwick, die erstmals am Festival auftritt und der Veranstaltung schon vorab gute Noten verlieh. „Ich habe schon viel über das Basel Tattoo gehört. Es ist das Beste, wie man mir sagte.“

Freut sich, erstmals am Basel Tattoo auftreten zu können: Die Violistin Mhairi Marwick, die Produzent Erik Julliard Rede und Antwort stand. Foto: Michael Werndorff

Zu den Top-Formationen am diesjährigen Tattoo gehören unter anderem die US Air Force Band, die Band of His Majesty’s Royal Marines, die Swiss Armed Forces Central Band sowie die niederländische Bicycle Showband Crescendo und Bands aus Katar und Jordanien. Letztere sind mit einer Kombination aus Dudelsackformationen und Drill Team nach Basel gereist und wollen eine Brücke zwischen der Arabischen Halbinsel und Europa schlagen. Und was im Jahr 1950 mit einer Handvoll Fanfarenbläser begonnen hatte, entwickelte sich zu einer riesigen Brass Band-Formation – auch mit Dudelsäcken und Trommeln – die Rede ist von der Band of the Police Academy of the State of Qatar, die mit einer 60-köpfigen Delegation am Tattoo vertreten sein wird. Neben dem Fokus auf dem Nahen Osten dreht sich dieses Jahr alles um die großen schottischen Hits: Erstmals werden sämtliche Hits aus dem schottischen Hochland in einer Show vereint. 200 Dudelsackspieler und Trommler aus aller Welt präsentieren diese Melodien, wie Julliard ankündigte. Auch die Musikkapellen bauen die Titel aus Schottland ein.

Das Top Secret Drum Corps präsentiert eine neue Show. Foto: Michael Werndorff

A propos Drill Team: Mit Präzision wird auch die United States Air Force Honor Guard aufwarten, wie der Produzent ankündigte: Das Team tritt mehr als 100 Mal pro Jahr an verschiedenen Veranstaltungen wie zum Beispiel an nationalen Sportanlässen oder an internationalen Tattoos auf und lässt Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett durch die Luft wirbeln. Perfekte Handhabung der Waffe – eine Replika, wie Julliard erklärte- und typisch amerikanische Show-Einlagen sollen beim Publikum für Nervenkitzel und Staunen sorgen. Das dürfte auch beim Top Secret Drum Corps der Fall sein. Die Basler Schlegel-Akrobaten werden ein Heimspiel feiern und ihre neue Show präsentieren, die wenig später auch am Edinburgh Tattoo zu erleben sein wird.

Schweizer Kunstflugstaffel eröffnet Basel Tattoo

Zur Eröffnung des diesjährigen Basel Tattoo wird die Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe über das Kasernenareal fliegen, und zwar 47 Sekunden nach Beginn der Show, wenn die Swiss Army Central den Schlussakkord der Schweizer Nationalhymne spielt – so der Plan, wie der Produzent darlegte. Dieser zeigte sich erfreut über den Stand des Kartenverkaufs. Die Auslastung liege bei 70 Prozent. „Das ist im Vorjahres- und Branchenvergleich ein guter Wert.“

Nicht fehlen darf die Basel Tattoo-Parade am Samstag ab 14 Uhr: Neben den Tattoo-Bands und zahlreichen Gastformationen sind Julliard zufolge erstmals sämtliche Formationen der Schweizer Militärmusik an der Parade durch die Innenstadt vertreten – erstmals auch das Spiel der Päpstlichen Schweizergarde, freute sich der Produzent.

Basel Tattoo 2025

Insgesamt elf

identische Show erwartet die Besucher des Basel Tattoo 2025 vom 11. bis 19. Juli. Rund 1000 Mitwirkende in 20 Formationen sind Teil des Programms, das den Fokus auf schottische Evergreens legt. Infos und Karten erhalten Interessierte unter www.baseltattoo.ch.