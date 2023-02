1 Der 64-jährige Josef Garcia aus Oberweier mit seinem Teleskop. Unter anderem für die NASA schaut er dadurch in den Sternenhimmel. Foto: privat

Einen Kometen, den man nur alle 50 000 Jahre zu Gesicht bekommt, konnte Josef Garcia aus Oberweier ablichten. Für den Amateur-Astronomen war das nicht nur ein ganz besonderer Moment – er unterstützt mit seiner Sichtung auch die NASA.















Friesenheim - Während sich am Samstagabend zahlreiche Menschen in der Sternenberghalle beim Guggenfescht der "Driewili-Stampfer" amüsierten, richtete Josef Garcia aus Oberweier seinen Blick voller Erwartung in den Himmel – und dabei wurde er nicht enttäuscht: "Am Samstagabend konnte ich den ›Neandertaler-Kometen‹ über meinem Wohnort in Oberweier ablichten", erzählt er unserer Redaktion. Man müsse sich im Klaren sein, dass dieser Komet zuletzt von unseren Vorfahren, den Neandertalern, gesehen wurde. "Und der Komet wird uns erst wieder in 50 000 Jahren ›besuchen‹", erklärt der Amateur-Astronom aus Oberweier weiter.