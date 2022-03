1 Für viele gehören Pommes zur Currywurst einfach dazu – auch in unserer Redaktion. Foto: Corinne Otto

Der Ukraine-Krieg sorgt nicht nur für steigende Preise an den Tankstellen, sondern auch für Knappheit bei einigen Lebensmitteln. Vor allem Speiseöl ist nur noch schwer erhältlich. Die Folge: In Zukunft könnte es eng werden für viele Imbissbuden, denn ohne Öl gibt es meist auch keine Pommes.















Link kopiert

Rottweil - Aus Großstädten wie Köln schwappen bereits die ersten Schreckensnachrichten ins südliche Baden-Württemberg. Aufgrund der Knappheit an Speiseöl streichen die ersten Gastronomen die frittierten Kartoffelstreifen von der Speisekarte. Nicht nur ein Verlust für viele Currywurst-Liebhaber – bilden Pommes doch bei vielen Speisen die traditionelle Beilage. Wer möchte sich denn schon an ein Wiener Schnitzel ohne Pommes gewöhnen?

Maria Ioannou betreibt zusammen mit ihrem Mann Theo den Imbisswagen "Bei Theo schmeckt’s", der jeden Mittwoch im unteren Bereich der Fußgängerzone in Rottweil zu finden ist. Beim wöchentlichen Besuch unserer Redaktion beschwichtigt sie auf Nachfrage zunächst die Kunden: "Es ist tatsächlich schwer beim Großmarkt noch an Öl zu kommen. Es wird zwar auch weiterhin Pommes geben, aber wir müssen dann wohl auf Fett umsteigen."

Preise bisher noch gleich

Der größte Fan von der Idee ist Maria Ioannou selbst nicht, da das Frittieren mit Fett den Pommes doch einen anderen Geschmack verleihe. Abstriche, die der Kunde vorerst wohl in Kauf nehmen muss.

Preislich hat sich bei den Ioannous bis jetzt noch nichts geändert. Während andere Gastronomen in Rottweil, wie beispielsweise Dönerläden, auch aufgrund der steigenden Energiekosten angezogen haben, halten die beiden noch immer an ihren Standards fest. "Ich hoffe einfach, dass die Situation bald wieder so ist wie früher. Es bringt jetzt nichts, die Preise um 20 bis 30 Cent anzuziehen. Wir haben viele Kunden, die schon seit Jahren zu uns kommen und durch die Preissteigerung werden wir auch nicht reich", sagt die Betreiberin. Falls die Preise jedoch auch weiterhin steigen und ein Abflachen nicht in Sicht ist, kämen auch sie um eine Preissteigerung nicht herum.