Das Weinfest der Rangendinger Mönchsgrabenhexen steht am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, an. Allerdings an einem neuen Ort: auf dem Festplatz. Was Besucher wissen müssen.

Das Weinfest der Rangendinger Mönchsgrabenhexen hat sich fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert. Am kommenden Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, ist es wieder so weit. Erstmals wird das Festzelt nicht in der Ortsmitte, sondern auf dem Festplatz aufgebaut, wie Jonas Dieringer, zweiter Vorsitzender der Mönchsgrabenhexen, informiert.

Der Ortswechsel habe mit neuen Vorschriften zu tun, relativ kurzfristig haben die Organisatoren daher die Pläne – angepasst auf den Festplatz – überarbeitet.

Los gehen die Festivitäten am Samstag, 30. August, ab 16 Uhr. Gegen 17 Uhr gibt es die erste musikalische Einlage durch die „Wägele-Musikanten“, ab 21 Uhr folgt Programm mit Alleinunterhalter „Siggi“. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Wurstsalat, Schmalzbrot, Pfefferbeißer, Rote und Pommes und neu: ein Käseteller.

Denn: Im Vordergrund der Feierlichkeiten stehe schließlich der Rebensaft, der erneut von der Insel Reichenau bezogen wird. „Und da passt Käse natürlich sehr gut dazu“, berichtet Dieringer weiter.

Weinfest wird sehr gut angenommen

Am Sonntag, 31. August, geht es ab 10 Uhr weiter. Dann spielt der Musikverein Bietenhausen, ehe am Nachmittag ab 15 Uhr die „Böhmischen Schwoba“ auftreten. Zum Speisen gibt es Schnitzel und Bratwürste mit Salat. Dazu erneut den Käseteller, Rote und Pommes. Neben Wein werden auch Bier und nichtalkoholische Getränke angeboten. Sprich: Für jeden kulinarischen Geschmack ist etwas dabei, jeder ist willkommen. Auch Kinder: Zum Vergnügen steht eine Hüpfburg und ein Sandkasten zur Verfügung.

Das sei auch die Grundidee hinter dem Rangendinger Weinfest, das inzwischen zum dritten Mal stattfindet – und auch künftig den Rangendinger Veranstaltungskalender bereichern soll. „Das Fest wird sehr gut angenommen, sowohl von der Rangendinger Bevölkerung als auch von Gästen aus den umliegenden Gemeinden“, freut sich Jonas Dieringer, der zusammen mit dem ersten Vorsitzenden André Schneider das Organisationsteam anführt.

Mit ihrem Weinfest wollen die Mönchsgrabenhexen die veranstaltungsarme Zeit in den Sommerferien in Rangendingen beleben. Dazu sei ein Narrenverein sonst nur während der Fasnet aktiv. „Mit dem Weinfest zeigen wir, dass wir uns ganzjährig in Rangendingen engagieren und auch solch eine große Veranstaltung auf die Beine stellen können.“

In der Vorbereitungsphase gebe es schließlich viel zu beachten: Straßensperren, Aufbau des Festgeländes, Genehmigungen einholen, Terrorismusschutz. 80 ehrenamtliche Helfer seien am Wochenende im Einsatz und freuen sich auf viele Besucher.

Rangendinger DLRG leiht Festzelt aus

Dass mit einem großen Zulauf gerechnet wird, zeigt indes auch ein Blick auf die Anzahl bestellter Weinflaschen von der Insel Reichenau. Bis zu 2500 Flaschen sollen über den Tresen gehen – deutlich mehr als in den Vorjahren.

Unterstützt werden die Mönchsgrabenhexen in diesem Jahr von der örtlichen DLRG-Gruppe, die ihr Festzelt ausleiht; weiter wird ein großer Autokran auf dem Festgelände zu sehen sein. Was es damit auf sich hat, will Dieringer aber noch nicht verraten. Sicher ist: Für ein rundum gelungenes Fest fehlt nur noch das gute Wetter.