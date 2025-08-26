Das Weinfest der Rangendinger Mönchsgrabenhexen steht am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, an. Allerdings an einem neuen Ort: auf dem Festplatz. Was Besucher wissen müssen.
Das Weinfest der Rangendinger Mönchsgrabenhexen hat sich fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert. Am kommenden Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, ist es wieder so weit. Erstmals wird das Festzelt nicht in der Ortsmitte, sondern auf dem Festplatz aufgebaut, wie Jonas Dieringer, zweiter Vorsitzender der Mönchsgrabenhexen, informiert.