1 Altes Speiseöl wird umgefüllt – und dient neuen Zwecken. Foto: Landratsamt

Wohin nur mit dem alten Speiseöl und Fett nach dem Festtagsschmaus? Diese Frage stellen sich auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder viele Bewohner am Jahresende.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Gerade um die Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel wird gerne aufwändig gekocht. Häufig wird dabei gebraten oder frittiert.

Bloß nicht in den Abfluss

Alte Speisefette und Speiseöle werden seit 2020 auf allen Recyclingzentren im Kreis angenommen. Speisefette und Speiseöle gehören also nicht in den Hausmüll und schon gar nicht in den Ausguss.

Bloß nicht in den Ausguss

Im Hausmüll sind flüssige Abfälle nicht zulässig und bei einer Entsorgung über den Ausguss oder die Toilette führen Speisefette oder Speiseöle zu ernsthaften Problemen im Abwassersystem. Die Speisefette und Speiseöle können in Behältern aus Kunststoff oder Metall abgegeben werden. Auch ein Umfüllen des Öls vor Ort in Sammelbehälter ist möglich. Behälter aus Glas werden auf Grund der Bruchgefahr nicht akzeptiert.

Altes wird aufbereitet

Die Fette und Öle werden von einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gereinigt und aufbereitet. Aus dem größten Teil wird Biodiesel hergestellt. Ein kleinerer Teil kann beispielsweise für die Herstellung von Reinigungsmitteln in der Industrie verwendet werden. Im Speisefett enthaltene Lebensmittelreste, wie Paniermehl oder Rückstände von Pommes Frites, werden ebenfalls verwertet. Sie werden mit einem Teil des Altfettes in einer Vergärungsanlage in Biogas umgewandelt. Mit diesem Biogas wird direkt im Entsorgungsfachbetrieb ein Blockheizkraftwerk betrieben. Der dabei erzeugte Strom und die Abwärme werden in der Recyclinganlage genutzt. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.