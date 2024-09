Speerwurf-Ikone in Paris: So hat Christina Obergföll die Olympischen Spiele erlebt

1 Christina Obergföll hat mit ihrer Familie die Olympischen Spiele besucht – und die friedliche Atmosphäre dort genossen. Foto: Obergföll

Die frühere Mahlberger Speerwerferin Christina Obergföll hat mit ihrer Familie die Olympischen Spiele in Paris besucht. Unserer Redaktion hat die Weltmeisterin verraten, wie sie die Spiele wahrnahm und was sie von der Medaillendiskussion hält.









Die Olympischen Spiele sind bereits vorbei, doch die Paralympics sind noch in vollem Gange. Einst war Christina Obergföll aus Mahlberg selbst bei Olympia. Sie holte im Speerwerfen sowohl in Peking 2008 als auch in London 2012 Silber. Mit ihrer Familie hat sie nun die Olympischen Spiel in Paris besucht. Was sie an den Wettkämpfen am meisten beeindruckt hat und welche Rolle der Sport nun für sie hat, hat sie unserer Redaktion verraten.