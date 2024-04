1 Der Blitzermarathon ist eine Polizei-Aktion, bei wlchér der Straßenverkehr in weiten Teilen Deutschlands - auch in Baden-Württemberg - strenger überwacht wird. Temposünder werden geblitzt und erhalten einen Bußgeldbescheid. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Alle Jahre wieder steht der Blitzmarathon im Frühjahr an – auch 2024. Dabei sind Hunderte von Polizisten unterwegs, um Temposünder auf frischer Tat zu ertappen. Ob sich die einzelnen Bundesländer daran beteiligen, entscheiden sie selbst. Eine Übersicht.









Beim diesjährigen Blitzermarathon ist Deutschland ein Flickenteppich. Nur fünf Bundesländer beteiligen sich sowohl an der am Montag (15. April) beginnenden Aktionswoche bis Sonntag (21. April) gegen überhöhte Geschwindigkeit als auch am Schwerpunkttag am kommenden Freitag (19. April), mit besonders intensiven Kontrollen. Sechs weitere Bundesländer nehmen nur an einer der beiden Aktionen teil, fünf an keiner der beiden.