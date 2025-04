Drei Fahrgäste verletzt Kind zwingt Linienbus in Villingendorf zur Vollbremsung

Am Donnerstagmittag hat ein Linienbus in der Hauptstraße in Villingendorf eine Vollbremsung durchgeführt, nachdem ein Kind auf die Straße gelaufen ist. Durch das starke Bremsen wurden drei Kinder im Bus verletzt.