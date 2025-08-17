Speed Night in Hertingen: Älteste Form des Motorrad-Bahnsports

Wenn ein Finne, ein Brite, ein Franzose auf einen Markgräfler, Schleswig-Holsteiner oder Bayer trifft, steigt auf dem Markgräfler Ring die „Speed Night“ .
–Zum internationalen Grasbahnrennen strömten am Samstag hunderte Besucher. Alljährlich zieht es Stammgäste, Wiederkehrer und neue Besucher zur Großveranstaltung auf den grünen Matten. Hertingen empfängt die Welt der Motorsportler zu einer der ältesten Form des Motorrad-Bahnsports. Bereits eine Stunde vor dem Startschuss ist das Areal gut gefüllt. Noch lange nach dem Beginn, reihen sich Einlasswillige am Kassenhäuschen.