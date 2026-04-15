„Speed-Marathon“ in Freudenstadt: Wo die Polizei kontrollierte – und welche Verstöße sie erfasste

Wo die Polizei kontrollierte – und welche Verstöße sie erfasste

1 Die Polizei nahm beim „Speed-Marathon“ am Mittwoch auch in Freudenstadt stationäre Kontrollen vor. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach Die Blitzerwoche fand am Mittwoch mit dem „Speed-Marathon“ ihren Höhepunkt. In Freudenstadt überwachte die Polizei den Verkehr an zwei Stellen – mit unterschiedlichen Ergebnissen.







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Fünf Polizeibeamte der Reviere Freudenstadt und Horb positionierten sich am Mittwochvormittag an der Einfahrt zur „Waldlust“, um den aus der Innenstadt kommenden Verkehr zu überwachen. Verstöße erfassten sie dabei nicht – bei der Kontrolle von 8.30 bis 10 Uhr hielten sich von den etwa 40 gemessenen Fahrzeug ausnahmslos alle an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.