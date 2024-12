So kann man in Balingen heraus finden ob die Chemie stimmt

1 Verena Kayacan (von links), Adrian Schroer und Sandra Rock-Wiench Foto: Holderied

Schwitzende Hände, hoher Puls und zittrige Knie: das sind wohl die klassischen Symptome beim Speed-Dating. Dieses fand am Mittwoch in Balingen auf eine etwas andere Art und Weise statt. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Balingen hatte ein Speed-Dating für Arbeitgeber und Arbeitnehmer veranstaltet.