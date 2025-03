1 Reger Betrieb herrschte an den zehn Informationsständen. Foto: Albert Bantle

Ein voller Erfolg war an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar (GMS) in der Schulsporthalle am Schulstandort in Niedereschach das durchgeführte „Speed Dating“. In zwei Schichten konnten sich die Schüler über Ausbildungen informieren.









In zwei Schichten hatten die Schüler der Klassen 9 und 10 die Möglichkeit, mit zehn in der Halle anwesenden Vertretern von Firmen, Betrieben und Behörden, in denen ausgebildet wird und eine Vielzahl von Berufsausbildungsmöglichkeiten bestehen, in Kontakt zu treten.