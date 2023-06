Ein klares Bekenntnis zum Standort in Villingen-Schwenningen stellt für Oberbürgermeister Jürgen Roth der neue Speditionsstandort des international agierenden Transport- und Logistikunternehmens Noerpel am Drachenloch im Gewerbegebiet „Salzgrube“ dar.

Bei der Einweihungsfeier hob Oberbürgermeister Jürgen Roth die Bedeutung attraktiver Industrie- und Gewerbegebiete, als einen der Eckpfeiler einer erfolgreichen Entwicklung der Stadt hervor.

Das nach elf Monaten Bauzeit entstandene Speditionsterminal erleichtert es dem Unternehmen, die stetig wachsende Nachfrage nach Transportleistungen optimal und zuverlässig zu realisieren. Niederlassungsleiter Drago Ilic verweist darauf, dass aufgrund der Kombination zwischen Büro- und Verwaltungstrakt sowie dem Terminal optimale Abläufe möglich sind. Davon profitieren am neuen Standort exemplarisch auch Betriebe aus dem Maschinenbau oder dem Elektrobereich, für welche die Spedition anspruchsvolle Lieferketten managt.

Insgesamt 82 Verladetore

Das neue Terminal ist auf einer Länge von 160 Metern mit jeweils 41 Verladetoren zum Be- und Entladen ausgestattet und hat eine Umschlagsfläche von 7300 Quadratmetern. „Wir haben uns im Vergleich zu unserem bisherigen Standort im lediglich 600 Meter entfernten Gewerbegebiet Auf Herdenen beinahe verdoppelt“, berichtet Ilic zudem von einer markanten Erweiterung der Verkehrsfläche auf dem insgesamt 42 000 Quadratmeter großen Grundstück. Am alten Standort betrug die Grundstücksfläche 23 000 Quadratmeter, von denen das Terminal 3800 Quadratmeter beanspruchte. Aktuell sind am neuen Standort 145 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem sind rund 65 Fahrer im Einsatz.

Co-Geschäftsführer Stefan Noerpel-Schneider verweist darauf, dass die aktuelle Personalknappheit auch um den Standort Villingen-Schwenningen keinen Bogen macht und für eine weitere Optimierung des Betriebsablaufs praktisch in allen Berufsfeldern weiteres Personal willkommen ist.

Große Photovoltaikanlage auf dem Dach

Einhergehend mit jedem Neubau des Transport- und Logistikunternehmens ist das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. So spart das nach dem BEG 40 Standard errichtete und auf dem Dach mit einer großen Photovoltaikanlage ausgestattete Terminal gegenüber konventionellen Bauten mehr als 60 Prozent Energie ein. Es ist selbstredend, dass auch die Anforderungen an den Brandschutz und die Sicherheit dem neuesten Stand entsprechen. Der Umzug vom wieder vermieteten Gebäude am alten an den neuen Standort erfolgte bei laufendem Betrieb im März innerhalb 24 Stunden und blieb deshalb nahezu unbemerkt.

Das Besucherinteresse an einem Rundgang durch den Neubau war während der gesamten Einweihungsfeier groß.