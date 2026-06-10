Spedition in Neubulach: Rohölpreis könnte noch viel stärker steigen – und mit ihm der Spritpreis

Wenn die Spritpreise steigen, trifft das Speditionen heftig. Was die derzeitige Situation für ihre Neubulacher Spedition bedeutet, das erklären Friedrich und Reinhold Schwenker.
Immerhin, den Liter Diesel gibt’s im Landkreis Calw derzeit deutlich unter zwei Euro. Nachdem sich die Spritpreise in den vergangenen Monaten weit jenseits dieser Grenze bewegt hatten, kommt Autofahrern das beinahe günstig vor. Aber kommt das Schlimmste vielleicht erst noch? Und welche Auswirkungen hat das Auf und Ab an den Zapfsäulen auf die, die große Mengen Sprit brauchen – etwa Speditionen?