Spedition in Neubulach: Rohölpreis könnte noch viel stärker steigen – und mit ihm der Spritpreis

Wenn die Spritpreise steigen, trifft das Speditionen heftig. Was die derzeitige Situation für ihre Neubulacher Spedition bedeutet, das erklären Friedrich und Reinhold Schwenker.

Immerhin, den Liter Diesel gibt’s im Landkreis Calw derzeit deutlich unter zwei Euro. Nachdem sich die Spritpreise in den vergangenen Monaten weit jenseits dieser Grenze bewegt hatten, kommt Autofahrern das beinahe günstig vor. Aber kommt das Schlimmste vielleicht erst noch? Und welche Auswirkungen hat das Auf und Ab an den Zapfsäulen auf die, die große Mengen Sprit brauchen – etwa Speditionen?

Zwischen 900 und 1000 Liter fasst der Tank eines Lastwagens: „Es tankt jeder einmal die Woche“, erzählt Reinhold Schwenker. Er und sein Bruder Friedrich sind die Geschäftsführer der Spedition Schwenker in Neubulach. Sie führen den Familienbetrieb mit etwa 110 Mitarbeitern seit 1998.

Lastwagen tanken an eigener Tankstelle

Die Schwenkers sind selbst ihre besten Kunde. Sie betanken ihre Fahrzeuge an der eigenen, auch öffentlichen Tankstelle in der Bergwerksstadt. Für die Beschaffung des Kraftstoffs ist Friedrich Schwenker zuständig. Aus seiner Sicht ist für die Kraftstoffpreise hierzulande entscheidend, was sich am Weltmarkt tut: Der Preis an der Zapfsäule orientiert sich am Rohölpreis und an der Verfügbarkeit der Ware, erklärt er. Und genau das ist das Problem, seit Ende Februar die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran begonnen haben.

Straße von Hormus entscheidend

Seither fahren kaum noch Schiffe durch die Straße von Hormus. Diese einzige Verbindung vom Persischen Golf zum Golf von Oman, dem Arabischen Meer und schließlich dem Indischen Ozean passieren pro Tag eigentlich 40 große Öl-Tanker, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Seit dem Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr praktisch zum Erliegen gekommen.

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Das führt dazu, dass Rohöl am Weltmarkt knapp ist und die Preise steigen – und schwanken: An einem Tag liegt er bei 107 Dollar pro Barrel (159 Liter), sagt Friedrich Schwenker, am anderen bei 85. „Das wird auch so bleiben.“ So lange, bis der Konflikt beendet und die Straße von Hormus frei sei. Bis dahin reicht schon eine Aussage von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, um den den Preis deutlich steigen oder sinken zu lassen.

Durch die Lage im Iran und die Sanktionen gegen Russland fehle es insgesamt an Rohöl auf dem Weltmarkt. „Aktuell leben wir von den Mengen, die zusätzlich freigegeben wurden.“ Seien die aufgebracht, dann könne der Ölpreis noch viel weiter steigen, meint der Spediteur.

Sprit könnte sogar rationiert werden

Das trifft natürlich nicht nur Speditionen, sondern auch Privatleute, die ein Auto besitzen. Bei einem Blick auf die Straßen, auf Reise- und Wochenendverkehr, oder auf Kurzstrecken, die in kleinen Kommunen auch zu Fuß bewältigt werden könnten, meint Friedrich Schwenker allerdings: „Wir sind ja auch verwöhnt.“ Gleichzeitig stellt sich ihm die Frage: „Was passiert, wenn der Sprit rationiert wird?“ Für ausgeschlossen hält er das nicht.

Trotz der herausfordernden Situation lassen sich die beiden Geschäftsführer nicht aus der Ruhe bringen. „Natürlich hat uns das jetzt Geld gekostet“, sagt Friedrich Schwenker. „Deshalb muss man seine Hausaufgaben im Vorfeld machen.“

Ihre Spedition ist auf Getränkelogistik spezialisiert und deutschlandweit unterwegs. 25 Prozent der Transportkosten bei Waren entfallen auf den Sprit. Mit all ihren Kunden haben die Schwenkers deshalb den sogenannten Dieselfloater vereinbar, erklärt Reinhold Schwenker. Dieser Zuschlag für den Kraftstoff ist eine variable Gebühr.

Der Fuhrpark der Schwenker GmbH in Neubulach umfasst gut 85 Lastwagen. Foto: Verena Parage

Die Transportpreise werden mit zwei Monaten Vorlauf kalkuliert. Den Preisanstieg beim Diesel „müssen wir quasi vorfinanzieren“. Derzeit wird folglich mit den hohen Spritpreisen von Ende März gerechnet. Wegen des Dieselfloaters müssen die Kunde für den Transport ihre Waren nun mehr bezahlen. Allerdings funktioniere der Zuschlag auch in die andere Richtung: Ist der Sprit günstig, sinkt der Transportpreis.

„Teure Energie schadet dem Wirtschaftswachstum“

Eins indes ist für ihn klar: „Die Wirtschaft lebt vom Transport.“ Und erst einmal tragen die Kunden der Spedition die höheren Kosten. Am Ende aber muss auch der Verbraucher mehr bezahlen, wenn es teurer wird, die Produkte zum Supermarkt zu bringen. „Der Schock kommt erst noch“, vermutet Reinhold Schwenker.

„Teure Energie schadet dem Wirtschaftswachstum“: Und teuer, da sind sich die Brüder einig, ist der Sprit in Deutschland auch wegen der Besteuerung durch den Staat. Die sei extrem mit Energiesteuer, CO₂-Abgabe und Mehrwertsteuer. In Summe machen die Steuern etwa 50 Prozent des Preises an der Zapfsäule aus. Da, meint Friedrich Schwenker, brauche man sich über den Rohölpreis nicht zu beschweren.

Dass etwa die CO₂-Steuer fast jedes Jahr steige, habe man in den vergangenen Jahren nur nicht bemerkt, weil der Rohölpreis gleichzeitig gesunken sei. Für Speditionen kommt als Herausforderung noch dazu, dass auch die Mautgebühren für Lastwagen seit der Einführung der Maut deutlich gestiegen sind und vielleicht weiter steigen.

Trotzdem bleiben die Brüder gelassen. Sie setzen auf moderne und damit verbrauchsärmere Fahrzeuge, um Diesel zu sparen. Und die Fahrer sind angehalten, sich ans Lastwagen-Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf Autobahnen tatsächlich zu halten.

Dazu kommt: Als Getränke-Logistiker hätten sie hier in Süddeutschland „in der Größe eine Alleinstellungsmerkmal“, sagt Reinhold Schwenker. „Wir sind froh, dass wir in einem Bereich tätig sind, der krisenfest ist.“

Darum sind Tankstellen-Preise über Tage stabil

Seit Ende 2013 betreibt die Spedition Schwenker eine Tankstelle in Neubulach. Weil dort auch die Lastwagen der Spedition aufgefüllt werden, fassen die Tanks der Tankstelle allein 100.000 Liter Diesel. Beim Benzin – Super, E 10 und Super plus – sind es in Summe 70.000 Liter. Dennoch muss die Tankstelle drei- bis viermal die Woche beliefert werden.

Der Familienbetrieb bezieht den Kraftstoff von der Firma Fritz Wahr Energie aus Nagold. Der wiederum stammt von der Raffinerie in Karlsruhe, der größten in Deutschland.

Anders als es an Tankstellen der großen Mineralölkonzerne gehandhabt wird, kalkuliert Mit-Geschäftsführer Friedrich Schwenker nach jeder Belieferung der Tankstelle die Preise und schlägt eine bestimmte Marge drauf. Die Kraftstoffpreise an der Neubulacher Tankstelle bleiben so tagelang stabil: bis eine neue Lieferung eintrifft. Das hat den Vorteil, dass Kunden sich nicht mit schwankenden Preise konfrontiert werden. Allerdings erinnert sich Friedrich Schwenker auch an die Ostertage: Weil viele ihre Autos übers lange Wochenende betankt hatten, musste die Tankstelle beliefert werden, als der Rohölpreis hoch war. Als er tags darauf wegen einer Aussage des US-Präsidenten zum Iran-Krieg plötzlich deutlich sank, konnten die Schwenkers nicht einfach nachziehen, sondern mussten die nächste Belieferung abwarten. „Das Hauptproblem an der Tankstelle ist halt der Weltmarkt“, erklärt Friedrich Schwenker.