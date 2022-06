2 Die gewählten Elferräte mit Bürgermeister Johannes Blepp (von links): Josef Stritt, Tobias Feldmaier, Matthias Bantle, Narrenpräsident Günther Stritt, Marius Kimmich, Stefan Hezel, Oliver Ohnmacht, Benedikt Trick, Sebastian Ohnmacht, Christoph Heim und Christian Fülles. Foto: Hölsch

Mit Walter Bantle und Günter Pawel standen zwei Männer der Tat im Mittelpunkt bei der Mitgliederversammlung der Speckmockelzunft Bösingen.















Bösingen - Zuerst ging Präsident Günther Stritt auf die eingeschränkten Möglichkeiten ein, die die Corona-Pandemie den Vereinen ließ. Das Anliegen der Zunft war, dass die Bösinger Fastnachtstradition nicht vergessen wird.

Für Unmut sorgte der Zickzackkurs der Politik und des Sozialministeriums zum Thema Umzüge und Fasnetsveranstaltungen. Immerhin ist es der Zunft gelungen, am Fasnetssonntag eine schöne Fasnetsveranstaltung auf dem großen Parkplatz anzubieten. Man spürte, wie dies allen gut tat.

40 Jahre "Waldgau"

Günther Stritt wünscht sich, dass abgesagte Veranstaltungen in diesem Jahr nachgeholt werden können. "Wir werden alles tun, das umzusetzen, was im Rahmen des Erlaubten ist." So feiert die Narrenvereinigung Waldgau dieses Jahr ihr 40. Jubiläum. Die Speckmockelzunft Bösingen ist als ihr Pate Ausrichter.

Kassenleiter Günter Pawel musste mehr ausgeben, als er einnahm. Kassenprüferin Uschi Binder bestätigte eine gut geführte Kasse. Schriftführer Christian Fülles hob die gute Kameradschaft und Arbeitsbereitschaft hervor.

In der Verantwortung

Gewählt wurden: Vorsitzender Günther Stritt, Kassier Sebastian Ohnmacht (für ein Jahr), Schriftführer Christian Fülles, Ausschuss Josef Stritt, Benedikt Trick, Tobias Feldmaier, Stefan Hezel und – neu – Marius Kimmich sowie die Kassenprüfer Rolf Kammerer und Uschi Binder.

Der Bösinger Vereinsringvorsitzende Rainer Hezel bedankte sich bei der Speckmockelzunft für ihre besondere Mitarbeit bei der Vereinsgemeinschaft. Besonders erwähnte er den Narrenpräsident Günther Stritt und Ehrenelfer Frank Bantle für "ihre jahrelange, wertvolle Unterstützung und Mitarbeit, dies in vordersten Front bei den Dorffesten".

Benedikt Trick

Für zehn Jahre als Elferrat wurde Benedikt Trick geehrt. Narrenpräsident Günther Stritt bedankte sich für sein Wirken und Engagement. Er gehört zum Wirtspersonal in der Zunftstube während der Fasnetstage, verwaltet das Inventar und kümmert sich um Reparaturen und Umbauten.

Günter Pawel

Für 20 Jahre als Elferrat wurde Günter Pawel zum Ehrenelferrat ernannt und zugleich als Elferrat verabschiedet. Er übernahm 2010 das Amt des Kassiers. Er hatte sämtliche Finanzen stets im Blick. Zusätzlich übernahm er 2019 das Amt des Kleidlewartes. Die Anmeldungen zu Narrensprüngen wurden ebenfalls von ihm verwaltet.

Ute Pawel

Große Hilfe erhielt er von seiner Frau Ute, die ihn vor allem bei den Großveranstaltungen wie Geisternacht, Fasnet, Dorffest und beim Narrentreffen 2019 sehr unterstützte. Die Auftritte der Elferratsfrauen am Bürgerball standen unter ihrer Federführung. Und so manches Ferienprogramm hatten Günter und Ute Pawel angeboten.

Walter Bantle

Ehrenelferrat Walter Bantle wurde nach 43 Jahren als Elferrat in den Elferratsruhestand verabschiedet. Walter Bantle wurde 2019 für 40 Jahre Elferrat durch Narrenpräsident Günther Stritt geehrt. Walter Bantle hat in der langen Zeit die Speckmockelzunft maßgeblich mitgestaltet und war sich für keine Arbeit zu schade.

Fasnet, Narrentreffen und Dorffeste sowie sämtliche andere Arbeitsdienste waren für ihn selbstverständlich. Seine Arbeitskraft und Unermüdlichkeit ist bemerkenswert, nahezu sprichwörtlich.

Die Zunftstube war sein Revier. Die Bewirtung hatte er dort unter sich. Die Narren wurden von ihm mit Auswurfmaterial versorgt: Auch klebte er jährlich bis zu 12 000 Speckscheiben. Bei geselligen Anlässen war er immer dabei. So war es eine Freude, dass die Gemeinde unlängst beim Neujahrsempfang sein Engagement zu würdigen wusste.

Dank an Claudia Bantle

Einen großen Dank richtete Günther Stritt an Walters Frau Claudia. Sie habe ihren Mann in all den Jahrzehnten tatkräftig unterstützt.

Am Ende der Versammlung bedankte sich Präsident Günther Stritt bei seiner ganzen Mannschaft für "ihre geleistete Arbeit und die gute Kameradschaft".

