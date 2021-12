1 Erek Speckert Foto: Kern-Liebers

Schramberg-Sulgen - Das Schreiben wurde am Montagmorgen im Betrieb an den Schwarzen Brettern ausgehängt und auch in elektronischer Form zugänglich gemacht. Zur Absichtserklärung der Familie Hans-Jochem Steim, ihre Minderheitsbeteiligung zu veräußern, schreibt Erek Speckert, Vorsitzender der Geschäftsführung, an die Beschäftigten: "Wichtig für Kern-Liebers und den Standort Schramberg ist, dass alle anderen Gesellschafter, namentlich Frau Nikola Mayer für die Liebers-Anteile, Jürgen Steim und der Familienstamm Drosten mit Frau Sybille Drosten, geborene Steim, Ulrike Hubert, geborene Drosten, Andreas Drosten und Christoph Drosten ihr klares Bekenntnis pro Kern-Liebers erklärt haben (und das entspricht circa 68 Prozent aller Anteile). Wir werden dadurch auch in Zukunft ein Unternehmen in Familienbesitz bleiben, welches mit einer langfristigen Orientierung sicher und stabil in die Zukunft blicken kann". An der täglichen Arbeit und der "in Entwicklung befindlichen Strategie" ändere der Verkauf dieser Anteile nichts, sei es an andere Gesellschafter oder an einen externen, strategischen Interessenten.

Geschäftsentwicklung

Über das letzte Geschäftsjahr (das bei Kern-Liebers am 30. Juni endete) weiß Speckert Positives zu berichten. "Hier haben wir auf Gruppenebene ein sehr gutes Jahr erlebt". Auch ins aktuelle Geschäftsjahr sei man im Sommer noch gut gestartet. Aber inzwischen wirke sich der Halbleitermangel aus: "Insbesondere an den Standorten mit einem großen Anteil an Automobilgeschäft, und hierzu zählt auch Schramberg, hat dies zu Umsatzrückgängen von ca. 25 Prozent in den betroffenen Bereichen geführt". Aktuell scheine sich die Lage aber mit Blick auf die Auftragseingänge zu entspannen. Speckert äußert vorsichtigen Optimismus für die kommenden Monate.

Die Schließung des Textilstandorts in Chemnitz ("Naplafa") im kommenden Jahr bedauert Speckert: "Für uns als Familienunternehmen eine schwierige, aber wirtschaftlich leider notwendige Überlegung". Teil der vorläufigen Planung sei die Verlagerung des dort ansässigen Schiebernadelgeschäfts nach Schramberg, was dort 20 neuen Arbeitsplätzen im Textilbereich schaffen würde.

Investitionen

Im Brief berichtet Speckert über wichtige Investitionen, mit der sich der Standort Schramberg "der immer schneller fortschreitenden Transformation in der Automobilindustrie" stelle: 1,5 Millionen Euro für die bereits angelieferte "Feinschneidpresse für Kühlkörper", die die Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor weiter reduziere. Bereits installiert sei eine Windemaschine, mit der auch Federn für Brennstoffzellenanwendungen gefertigt werden. Im Bereich der stationären Brennstoffzellen, für Speckert "ein großes Marktsegment der Zukunft", habe man im Stanzbereich erste, wichtige Musteraufträge gewinnen können. Insgesamt seinen mehr als sechs Millionen Euro am Standort investiert worden.

Kritik an der Gewerkschaft

Bevor Speckert am Ende des Briefes den Beschäftigten für ihren Einsatz und die Treue zu Kern-Liebers dankt, kritisiert er die Gewerkschaft: "Mit Blick auf die angesprochenen Themen halte ich daher die derzeitigen Aktivitäten seitens der IG Metall über Presse oder Flugblätter an dieser Stelle für wenig passend". Im Mai diesen Jahres habe er der IG Metall bei einem persönlichen Besuch in Freudenstadt angeboten, im gemeinsamen Dialog über die zukünftige Ausrichtung des Standortes Schramberg zu sprechen. Bis heute habe es darauf keine Antwort gegeben. "Nach wie vor bin ich offen für Gespräche, diese sollten aber nicht öffentlich und nicht in dieser Form ausgetragen werden", versichert Speckert.