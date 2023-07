Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung traten miteinander in 26 Sportarten an. Vom 17. bis 25. Juni 2023 fanden die Special Olympics World Games in Berlin statt, und damit erstmals in Deutschland. Berlin war Gastgeber der 16. Weltspiele.

Unvergleichliche Atmosphäre

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Die Stimmung sei von Anfang bis Ende elektrisierend gewesen, berichtet Alexander Peters, zweiter Vorsitzender, der Sportgemeinde Deisslingen, der als Volunteer bei den Special Olympics in Berlin war. Die Begeisterung und Energie der Athleten, die Unterstützung der Zuschauer und die unvergleichliche Atmosphäre hätten die Weltspiele zu einem wahrhaft magischen Erlebnis werden lassen, so Peters. Es sei gejubelt und gefeiert, auch mal geweint worden, wenn ein Spiel verloren gegangen war, es sei getröstet und weitergefeiert und weltweite Freundschaften geknüpft worden. Fair Play stand ganz oben und er habe das in dieser Form noch nicht gesehen oder erlebt.

Mehr als 18 000 Volunteers aus 126 verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt unterstützten die Weltspiele in Berlin. „Wir hatten verschiedene Aufgaben zu erledigen. Wir leiten das Publikum an, helfen Rollstuhlnutzer in spezielle Zonen und sorgen dafür, dass die Athleten an den richtigen Stellen stehen“, teilt Peters mit. Egal in welchem Bereich die Volunteers tätig waren und woher sie kamen, alle hätten eines gemeinsam: die Begeisterung für die Begegnung mit Sportlern aus der ganzen Welt und ihr Engagement für Inklusion.

100 000 begeisterte Zuschauer

Um die Größe der Veranstaltung klar zu machen, hilft es, sich die Zahlen vor Augen zu führen. Insgesamt nahmen 6500 Athleten teil. 9000 Familienmitglieder sowie 3000 Trainer und Betreuer fieberten mit. 100 000 verkaufte Tickets für die Wettbewerbe sind zu verzeichnen. 4002 Medaillen zusammen für erste, zweite und dritte Plätze und 6670 Auszeichnungen insgesamt für vierte bis achte Plätze konnten an die Sportler vergeben werden. 1100 Schiedsrichter kamen zum Einsatz.

Peters kann nur staunen: „All das und mehr hat dieses einmalige Erlebnis für mich als Volunteer und besonders für die Athleten ermöglicht.“