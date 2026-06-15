Special Olympics: Special Olympics sollen Saarlands Sommermärchen werden

4.300 Athleten, 27 Sportarten und erstmals grenzübergreifend – das Saarland feiert ein inklusives Sportfest. Nicht nur die Entzündung der Flamme erinnert an die Olympischen Spiele.
Saarbrücken - Die nationalen Sommerspiele der Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung starten heute in Saarbrücken. Rund 4.300 Sportler treten bis zum Samstag (20. Juni) in 27 Sportarten an. Los geht es mit einer bunten Eröffnungsfeier am heutigen Abend (20.15 Uhr) im ausverkauften Ludwigsparkstadion in Saarbrücken: Dort wird die Special Olympics Flamme entzündet. Sky, Hessischer Rundfunk und Saarländischer Rundfunk übertragen die Eröffnungsfeier live im Fernsehen.