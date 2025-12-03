SPD Zell/Oberes Wiesental: Freude über junge Genossen

Rainer Sütterle steht weiter an der Spitze der SPD in Zell. Neu im Amt ist der stellvertretende Vorsitzende Florian Burger.
Neuwahlen standen im Mittelpunkt der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Zell/Oberes Wiesental. Der Vorsitzende Rainer Sütterle begrüßte etliche Genossen zur Veranstaltung. Nach einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Gerhard Strohmeier und Klaus Berger gab Sütterle einen Bericht über die Aktivitäten des Ortsvereines, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten.