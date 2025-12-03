SPD Zell/Oberes Wiesental: Freude über junge Genossen

Rainer Sütterle steht weiter an der Spitze der SPD in Zell. Neu im Amt ist der stellvertretende Vorsitzende Florian Burger.

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der kürzlich durchgeführten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Zell/Oberes Wiesental. Der Vorsitzende Rainer Sütterle begrüßte etliche Genossen zur Veranstaltung. Nach einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Gerhard Strohmeier und Klaus Berger gab Sütterle einen Bericht über die Aktivitäten des Ortsvereines, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten.

Neben der gewohnten Sommertour lag der Fokus auf der Bürgermeisterwahl in Zell. Hier hat der Ortsverein bis zum Schluss nach einem geeigneten Kandidaten gesucht dem man auch einen Erfolg zugetraut hätte, berichtete Sütterle. Nun liegt der Fokus auf der Landtagswahl und der vermutlich anstehenden Bürgermeisterwahl in Schönau.

Thomas Kaiser gab für die Fraktion einen Überblick über aktuelle Projekte im Zeller Stadtgebiet. So wurden mit der Sanierung der Gartenstraße und des Kindergarten Campus zwei Großprojekte fertiggestellt. Weitere anzugehende Projekte seien der Bahnhofsvorplatz und der Erhalt des Recyclinghofes auf Zeller Gemarkung.

Erfreut waren die Genossen über den Parteieintritt einiger junger, engagierter Mitglieder die sich intensiv einbringen möchten.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Rainer Sütterle einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Ihm zur Seite als Stellvertreter steht neu mit Florian Burger ein äußerst aktiver Genosse, der auch im Vorstand der Kreis SPD ist. Walter Tscheulin und Artur Beckert stellten sich nicht mehr zur Wahl. Marlies Haselwander als Schriftführerin wurde einstimmig wiedergewählt. Werner Eble, der langjährige Kassierer, übergab sein Amt an Doris Sütterle. Ebenso gab auch Erwin Vollmer den Vorsitz des kommunalpolitischen Ausschusses ab, diese Aufgabe übernehmen zukünftig Rainer Sütterle und David Kaiser. Das Amt der Kreisdelegierten übernehmen Florian Burger, Amara Igwe, Mark Hellersberg, David Kaiser, Can Bektas und Diego Bernauer.

Rainer Sütterle bedankte sich abschließend für die gute Zusammenarbeit bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und erhofft sich neue, positive Impulse im neu formierten Vorstand.