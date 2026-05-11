SPD Zell im Wiesental: Erwin Vollmer mit der Willi-Brandt-Medaille ausgezeichnet

Der SPD-Ortsverein Zell ehrte 25 verdiente Parteimitglieder für insgesamt 990 Jahre Mitgliedschaft. Die Ehrung nahm der ehemalige Landesjustizminister Rainer Stickelberger vor.
Der baden-württembergische Justizminister a.D. Rainer Stickelberger und der ehemalige Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann ehrten gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ortsvereins Rainer Sütterle 25 verdiente Parteimitglieder für insgesamt 990 Jahre Mitgliedschaft. Sütterle hob den guten Zusammenhalt im Ortsverein hervor und die vielen Freundschaften, die über die Jahre der gemeinsamen Politik entstanden sind.