Wo in den Ortsteilen der Schuh drückt

1 In der Atzenbacher Halle muss aus Sicht der SPD einiges gemacht werden. Foto: zVg/Rainer Sütterle Die Zeller SPD war wieder auf Sommertour in den Ortsteilen unterwegs.







Die Anliegen der Bürger in den Ortsteilen in die Fraktionsarbeit einfließen zu lassen, sei ihr wichtig, erläutert die SPD in ihrem Bericht. Deshalb führe sie jedes Jahr ihre Sommertour durch.