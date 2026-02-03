Im Rahmen seiner „Tour für Dich“ vor der Landtagswahl machte SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch auch in Freudenstadt Station. Knapp 80 Interessierte und Parteifreunde – hörten ihm zu.
Es war trotz wenig erfreulicher Wahlprognosen für die SPD ein durchaus Mut machender Auftritt, den Andreas Stoch jüngst in Freudenstadt absolvierte. Daran änderten auch die ernsten Themen nichts, denen er sich widmete. Nicht nur um die „Gegenpositionen“ der SPD zur aktuellen Regierungspolitik im Land darzulegen, sondern auch, um die beiden Landtagskandidatinnen Bettina Ahrens-Diez (Freudenstadt) und Daniela Steinrode (Calw) zu unterstützen.