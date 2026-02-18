SPD-Wahlkampf in Calw: Was sich in der Landespolitik noch deutlich ändern muss

Die SPD lud in die Calwer Aula an. Dabei sprach auch der Bundesverteidigungsminister. Landtagskandidatin Steinrode und der Spitzenkandidat Stoch fanden klare Worte.
Am Dienstagnachmittag war hoher Besuch in Calw – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war in der Aula zu Gast und sprach gemeinsam mit Daniela Steinrode, SPD-Landtagskandidatin für den Kreis Calw, und SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch über die Weltlage. Das Motto der Veranstaltung lautete „Deutschland und Baden-Württemberg in unsicheren Zeiten“.