SPD-Wahlkampf in Calw: Was sich in der Landespolitik noch deutlich ändern muss

Die SPD lud in die Calwer Aula an. Dabei sprach auch der Bundesverteidigungsminister. Landtagskandidatin Steinrode und der Spitzenkandidat Stoch fanden klare Worte.

Am Dienstagnachmittag war hoher Besuch in Calw – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war in der Aula zu Gast und sprach gemeinsam mit Daniela Steinrode, SPD-Landtagskandidatin für den Kreis Calw, und SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch über die Weltlage. Das Motto der Veranstaltung lautete „Deutschland und Baden-Württemberg in unsicheren Zeiten“.

Rund 220 Zuschauer besuchten die Veranstaltung in der Aula, dabei sprachen neben dem Bundesverteidigungsminister auch die beiden Kommunalpolitiker über den Wandel der Politik – und auch, worauf es nun im Land ankommt.

Sicherheitspolitik beginnt in Kommunen

Daniela Steinrode machte den Anfang mit ihrer Rede. „Die Welt, wie wir sie kannten, gibt es nicht mehr“, sagte die Landtagsabgeordnete zum Einstieg. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe vieles verändert, „Gewissheiten, auf die wir uns verlassen haben, gibt es nicht mehr“, sagt Steinrode. Es müsse mehr in Sicherheitspolitik investiert werden. Denn: Sicherheitspolitik sei Friedenspolitik. Es bedeute, nicht wegzuschauen, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Mit Hinblick auf die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg sagt sie, 2026 werde ein entscheidendes Jahr – „entscheidend für unsere Souveränität, entscheidend für unsere Handlungsfähigkeit.“

Genau deshalb werde in die Bundeswehr und in Kooperationen investiert. „Sicherheitspolitik beginnt in unseren Kommunen“, sagt sie. Das liege Steinrode als Gemeinderätin noch mal besonders nahe. Dies beginne beim Katastrophenschutz, in Resilienz, in Energie- und Versorgungsnetzen, in einer starken Wirtschaft, in sozialem Zusammenhalt. Die klaren Ziele seien dabei „Frieden bewahren, Freiheit sichern, Heimat und Fortschritt schaffen“.

In einer Phase globaler Umbrüche brauche es eine klare Wirtschaft, industriepolitische Strategien, die Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen sichere sowie Arbeitsplätze schütze.

Demokratie zu selbstverständlich?

Als Nächstes tritt Andreas Stoch vor das Mikrofon. In rund zweieinhalb Wochen stehen in Baden-Württemberg die Landtagswahlen an, er möchte deshalb die Entscheidungen, die auf Bundes- sowie Europaebene getroffen werden, auch auf die Landesebene beziehen. „Wir wissen nicht, was ein US-amerikanischer Präsident heute oder morgen entscheidet“, sagt er. Damit meine er nicht nur außenpolitische Auswirkungen, sondern auch die Frage der Zölle.

Es ginge nun darum, wie gute Zukunftsperspektiven erarbeitet werden können, vor allem im Industrieland Baden-Württemberg. In den vergangenen zehn, 15, 20 Jahren sei davon ausgegangen worden, diese gute Entwicklung, die es im Land gab, ginge immer so weiter. Man habe sich an die Demokratie gewöhnt, vielleicht auch zu sicher gefühlt, dass die Demokratie so weiter bestünde – „man sollte es aber nie für zu selbstverständlich nehmen“ und die Frage stellen, „wie können wir eigentlich Dinge wie unsere Freiheit und Demokratie beschützen?“, sagt er.

„Dieses Land, auch die Region hier im nördlichen Schwarzwald, wurde durch die Menschen zu dem, was es heute ist – durch den Fleiß der Menschen, durch die Kreativität, den Erfindungsanspruch“, es sei daher an der Zeit, die Stärken der Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.

Wo es noch deutlich hapert

Es müsse dafür gesorgt sein, dass jeder Mensch, der hier aufwächst, gute Bildungschancen hat. Es ginge nicht, dass in einem „solch reichen Land wie Baden-Württemberg“ aktuell 60 000 Kinder keinen Kitaplatz haben, sagt Stoch. Es ginge nicht, dass ein Viertel der Schüler nach der Grundschule nicht richtig lesen und schreiben kann.

Auch Unternehmen müssten mehr unterstützt werden – gerade in kleineren und mittelständischen Betrieben, etwa in der Autozulieferer-Industrie.

„Sie kennen die Sätze ,wir arbeiten zu wenig’ oder ,Lifestyle-Teilzeit’: Wer davon redet, sollte sehen, dass über 80 Prozent der Freizeit auf Frauen hinfällt“, betont er. „Wenn es vernünftige Betreuungsstrukturen gäbe, wenn Kinderbetreuung funktionieren würde und die Pflege, dann könnten mehr Menschen in Vollzeit arbeiten“, sagt Stoch und das Publikum klatscht.