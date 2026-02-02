SPD-Spitzenkandidat auf Tour in VS: Stoch benennt Sorgen nicht Summen

Andreas Stoch benennt in Villingen-Schwenningen Probleme, spart aber die Finanzierung aus: Ein Wahlkampf, der auf Gefühle und Vertrauen setzt – nicht auf Rechenmodelle.
Obgleich man „in diesen Zeiten“ gut etwas Spaß und Ablenkung gebrauchen könne, wie der SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch fand – an diesem Montagabend im Franziskaner-Café in Villingen konzentrierte sich die SPD vor allem auf Eines: die Ängste und Sorgen der Menschen im Land. Denn wenn man etwa um den eigenen Arbeitsplatz oder die ärztliche Versorgung bangen müsse, „das macht was mit einem“, meinte Stoch bei seinem Boxenstopp im Schwarzwald-Baar-Kreis.