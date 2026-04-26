SPD Rottweil: Kreisverband setzt auf gemeinsame Stärke

Trotz schwieriger Ergebnisse bei Bundestags- und Landtagswahl setzt die SPD Rottweil weiter auf Zusammenhalt, engagierte Parteiarbeit und politische Erneuerung im Land.

„Nur gemeinsam sind wir stark.“ Mit diesen Worten beendete der SPD-Kreisvorsitzende Mirko Witkowski seinen Bericht bei der Kreisdelegiertenkonferenz (KDK) im Turnerheim in Oberndorf. Der SPD-Kreisverband Rottweil bilanzierte ein herausforderndes Parteijahr mit einer Bundestags- und einer Landtagswahl. Gleichzeitig geht es aktuell um den Erneuerungsprozess in der Landes-SPD, an dem sich der Kreisverband Rottweil aktiv beteiligt.

Es sind schwierige Zeiten für die SPD auf Landesebene, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Kreisdelegiertenkonferenz stand allerdings die Parteiarbeit auf Orts- und Kreisebene im Vordergrund. Hier zog Kreisvorsitzender Mirko Witkowski ein positives Fazit. In zehn Kreisvorstandssitzungen habe man den Bundestags- und Landtagswahlkampf organisiert und mit Unterstützung zahlreicher Mitglieder gestemmt. Sein besonderer Dank galt dem Landtagskandidaten Ali Zarabi, der einen sehr engagierten Wahlkampf geführt habe. In einer Antragswerkstatt wurden einige Antragsvorschläge diskutiert und im Endeffekt zwei Anträge für den Landesparteitag zur Steuerehrlichkeit und zur Schulbaufinanzierung eingebracht.

Gemeinsam mit dem Kreisverband Tuttlingen wurde auf Einladung der SPD-Europaabgeordneten Vivien Costanzo eine Fahrt ins Europaparlament nach Straßburg organisiert, die bei allen Teilnehmenden sehr gut ankam. Etwas ganz Besonderes war für Mirko Witkowski die Teilnahme am Bundesparteitag. Er durfte er den neuen Bundesvorstand mitwählen und es gab einen einstimmigen Beschluss zur Vorbereitung eines AfD-Verbots.

Der Wahlkampf

Im Rahmen der Landtagswahl war die Kreis-SPD an zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen beteiligt. In einem Gespräch mit dem Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion, Roman Götzmann ging es um die Arbeit auf Landesebene, mit dem Bündnis für Demokratie und Vielfalt in Rottweil demonstrierte man gemeinsam in Rottweil.

Trotz der beiden Wahlkämpfe berichtete Selina Sander in Vertretung von Jürgen Lurk über einen positiven Kassenbestand. Die einwandfreie Kassenführung bestätigte Hans-Peter Storz, der zusammen mit Arved Sassnick die Kasse geprüft hatte.

Was das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg angeht, wurde Mirko Witkowski deutlich: „Das Ergebnis ist bitter - dennoch kämpfen wir weiter für eine soziale Politik.“ So ist es auch klar, dass sich der SPD-Kreisverband Rottweil aktiv in den Erneuerungsprozess der Partei einbringt. Es soll eine eigene Veranstaltung im Kreis geben, bei der sich die bereits feststehenden Kandidatinnen und Kandidaten für den Landesvorsitz vorstellen werden. Außerdem wurden in der Sitzung Delegierte für den Landesparteitag im Juni gewählt. Dort soll dann über die Neuausrichtung und die Personalfragen entschieden werden.

Abschiede und Neuwahlen

Seinen Dank überbrachte Herbert O. Zinell. Er übernahm die Entlastung der Vorstandschaft und würdigte das sehr große Engagement des SPD-Kreisverbandes. Selina Sander verabschiedete die langjährige Schriftführerin Elke Ringl-Klank mit einem Präsent. „Wir haben immer zuverlässig und sehr schnell sehr gute Protokolle von dir bekommen“, dankte Mirko Witkowski. Zum Nachfolger wurde Sebastian Haischt gewählt. Das restliche Vorstandsteam wurde im Amt bestätigt, bei den Beisitzern sind einzelne neu dabei. Mirko Witkowski ist als SPD-Kreisvorsitzender für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

So wurde beim SPD-Kreisverband Rottweil gewählt

Bei der Kreisdelegiertenkonferenz des SPD-Kreisverbandes Rottweil wurde das Vorstandsteam auf zwei Jahre wiedergewählt. Bestätigt im Amt wurden Mirko Witkowski als Vorsitzender, Selina Sander und Sebastian Holzhauer als Stellvertretende Vorsitzende, Kassierer Jürgen Lurk, Tanja Witkowski als Kreispressereferentin, Ortsvereinsbeauftragter Ali Zarabi sowie die Kassenrevisoren Arved Sassnik und Hans-Peter Storz. Bei den Beisitzern gab es wenige Veränderungen. Beisitzer sind nun: Melissa Burkhard, Pia Fischinger, Werner Klank, Simon Lurk, Michael Müller, Theresa Renz, Elke Ringl-Klank, Klaus Schätzle, Georg Sinz, Wolfgang Wesner, Nico Wöhrle, Christian Wölm und Jan Witkowski.

Schriftführerin Elke Ringl-Klank gab ihr Amt ab. Neuer Schriftführer ist Sebastian Haischt.

Für den Landesparteitag wurden Mirko Witkowski, Sebastian Holzhauer und Ali Zarabi als Delegierte gewählt. Die Vertretung des Kreises beim kleinen Landesparteitag übernehmen Mirko Witkowski und Ali Zarabi.

Als Vorsitzender der Schiedskommission wurde Herbert O. Zinell im Amt bestätigt. Ebenso wie die Stellvertretenden Vorsitzenden Erwin Hauser und Margarete Spannagel und Marliese Richter, Hans-Peter Stumpf, Erika Ramuschkat und Paola Notheis als weitere Mitglieder.

Als Delegierte für die Konferenz der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AfA) wurde Pia Fischinger gewählt. Die Vertretung der SPD-Frauen übernimmt Lisa Klank, als Ersatzdelegierte wurde Petra Röcker gewählt.