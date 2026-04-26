SPD Rottweil: Kreisverband setzt auf gemeinsame Stärke

Trotz schwieriger Ergebnisse bei Bundestags- und Landtagswahl setzt die SPD Rottweil weiter auf Zusammenhalt, engagierte Parteiarbeit und politische Erneuerung im Land.
„Nur gemeinsam sind wir stark.“ Mit diesen Worten beendete der SPD-Kreisvorsitzende Mirko Witkowski seinen Bericht bei der Kreisdelegiertenkonferenz (KDK) im Turnerheim in Oberndorf. Der SPD-Kreisverband Rottweil bilanzierte ein herausforderndes Parteijahr mit einer Bundestags- und einer Landtagswahl. Gleichzeitig geht es aktuell um den Erneuerungsprozess in der Landes-SPD, an dem sich der Kreisverband Rottweil aktiv beteiligt.