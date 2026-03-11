SPD-Politiker aus Sigmaringen: „Wir werden verarscht“ - Robin Mesarosch mit wütender Videobotschaft

Die SPD hat bei der Landtagswahl ein katastrophales Ergebnis eingefahren – und macht weiter wie bisher. So sieht es der Jungpolitiker Robin Mesarosch und startet in einem Social-Video einen Frontalangriff auf die Parteiführung.
Es ist eine Wutrede, die sich gewaschen hat: verzweifelt, engagiert, entsetzt, aber auch erfüllt mit Hoffnung – wenigstens irgendwie. Der Sigmaringer SPD-Politiker Robin Mesarosch (34) gilt als „Jungstar“ seiner Partei, ist auf Social Media sehr aktiv, beherrscht die Klaviatur von Instagram, Tiktok und Co. Sein Video zur Messer-Attacke von Aschaffenburg ging etwa im Januar 2025 viral. Damals war er noch Bundestagsabgeordneter, dieses Mandat verlor er allerdings bei der Wahl im Februar 2025. Aktuell ist er Sigmaringer Kreisvorsitzender.