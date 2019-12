SPD-Parteivorsitz Das sagt die Basis in der Region zur Wahl

In der Partei müssten nun alle gemeinsam miteinander arbeiten. Allerdings nimmt er das neue Führungsduo Esken/Walter-Borjans explizit in die Pflicht: "Sie müssen liefern", sagt der Nagolder im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Aber man muss den beiden auch eine Chance geben." Daran, dass der noch anstehende Parteitag an der jetzt getroffenen Wahl rütteln wird, glaubt Steinrode nicht. "Der Parteitag ist nur noch reine Formsache", ist er sich sicher.

Manfred Stehle aus Althengstett, über 50 Jahre in der Partei und ehemaliges Mitglied der Landesregierung, hatte sich vor gut einer Woche kritisch zur Kandidatur von Saskia Esken zur Vorsitzenden der SPD geäußert. An seiner Haltung habe sich nichts geändert, teilte der Sozialdemokrat am Sonntag mit. Die neue Führungsspitze habe aber – wenn sie der Parteitag am kommenden Wochenende bestätigt – "einen Anspruch darauf, dass die Partei solidarisch hinter ihr steht und die Mehrheitsentscheidung der Mitglieder respektiert".

Andererseits könne von den neuen Vorsitzenden erwartet werden, "dass sie im Interesse der Glaubwürdigkeit der SPD den Koalitionsvertrag mit der Union nicht mehr in Frage stellen". Die SPD sei in ihrer langen Geschichte immer eine Partei gewesen, "auf die Verlass ist und die demokratische Regeln einhält".

Weschenmoser gratuliert Führungsduo

Viviana Weschenmoser, SPD-Kreisvorsitzende im Kreis Freudenstadt, gratuliert dem neuen Führungsduo. Die Partei habe gezeigt, dass sie lebendig sei, "dass es sich lohnt, für die Grundwerte der Sozialdemokratie einzustehen, und es ist gut zu wissen, dass es so viele Menschen gibt, die bereit sind hierfür Verantwortung zu übernehmen", schreibt Weschenmoser am Sonntag in einer Stellungnahme.

Die Partei brauche eine stabile Führungsriege, gleichzeitig müsse frischer Wind durch die Parteizentrale wehen, fordert die Genossin aus Horb, die Esken und Walter-Borjans drei gute Wünsche mit auf den Weg gibt: "Kühlen Kopf bewahren, heiße Debatten führen und stark in der Haltung bleiben."