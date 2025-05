Die Vorsitzende Inge Wolber-Berthold eröffnete den Abend. Auch Mirko Witkowski, der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Rottweil, war zu Gast.

Wolber-Berthold berichtete über ein intensives Jahr. Im Februar wurde der Hallenflohmarkt veranstaltet. Bis Mitte Juni stand das Jahr im Zeichen der Kommunalwahlen. Dabei ging die SPD in Schiltach mit einer kompletten Liste an den Start. Inge Wolber-Berthold und Ulrich Kohler wurden wiedergewählt.

In Schenkenzell hatte man eine kleine Liste eingereicht und Nico Wöhrle konnte erstmals einen Sitz für die SPD erringen. Im Vorfeld der Wahl wurde eine Infoveranstaltung zum Heizungsgesetz angeboten und man stand den Bürgern mit einem Infostand zur Verfügung.

Neuer Name

Bei der Kreistagswahl standen fünf Mitglieder des Ortsvereins auf dem Stimmzettel und bei der Europawahl entsprach das Ergebnis vor Ort dem Landestrend.

Man beteiligte sich auch mit zwei Beiträgen am Kinderferienprogramm der Stadt.

Es waren Mitglieder bei der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos in Mannheim, bei der Nominierung des Bundestagskandidaten in Trossingen und beim Landesparteitag der SPD in Offenburg. Im Herbst veranstalteten die Jusos eine Halloween Play Party im Jugendtreff.

Bei einer Mitgliederversammlung wurde beschlossen, den Ortsverein zum 1. Januar 2026 umzubenennen. Der neue Name ist dann SPD Ortsverein Schiltach/Schenkenzell.

Der vom Ortsverein betreute öffentliche Bücherschrank findet großen Zuspruch. Ingrid Onuszko ist immer auf der Suche nach weiteren Büchern.

Nico Wöhrle neu gewählt

Kassierer Ulrich Kohler berichtete über einen kleinen Verlust. Das Defizit entstand durch die außerordentlichen Ausgaben für die Wahlen.

Bei den Wahlen wurden die Vorsitzende Inge Wolber-Berthold, Kassierer Ulrich Kohler sowie Schriftführer Michael Müller in ihren Ämtern bestätigt.

In der Position des stellvertretenden Vorsitzenden gab es eine Änderung. Gemeinderat Nico Wöhrle wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Auch zwei Mitglieder aus Schenkenzell ziehen in den Vorstand ein. Gewählt wurden Janina Allgeier und Lukas Kinle als Beisitzer.

Die Kasse wird weiterhin von Ingrid Onuszko und Marco Hils geprüft. Bei den Kreisdelegiertenkonferenzen werden Inge Wolber-Berthold und Michael Müller den Ortsverein vertreten.

Ältestes Mitglied

Zum Abschluss konnten zwei Mitglieder für 50 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt werden. Agathe Kohler trat am 1. Januar 1975 ein. Sie ist mit 93 Jahren das älteste Mitglied im Ortsverein. Die Vorsitzende zeigt den Werdegang auf und hielt eine Laudatio.

Agathe Kohler kandidierte mehrfach für den Gemeinderat und wäre fast die erste SPD-Gemeinderätin geworden. Sie wurde gewählt und durfte das Mandat nicht antreten. Sie war bei der Stadt als Oberschwester im Krankenhaus beschäftigt und dies war ein Hinderungsgrund.

Viele Funktionen

Agathe Kohler nimmt bis ins hohe Alter an den Veranstaltungen teil und war immer bereit, im Ortsverein mitzuhelfen. Sie erhielt ein Ehrenabzeichen und eine Urkunde von Inge Wolber-Berthold.

Mario Nakic ist seit dem 1. Mai 1975 in der SPD. Zuerst engagierte er sich bei den Jusos in Schramberg. Nach seinem Umzug nach Schiltach hat er mehrfach für den Gemeinderat und Kreistag kandidiert. Er hatte mehrere Funktionen im Ortsvorstand und war unter anderem auch einige Zeit stellvertretender Vorsitzender.