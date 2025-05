Bei der Hauptversammlung des SPD Ortsvereins Bisingen standen Neuwahlen an. Als Gast dabei war Robin Mesarosch, er war in der vergangene Legislaturperiode Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen.

Nach der Begrüßung berichtete die Vorsitzende Gisela Birr aus dem Vereinsjahr, das sehr abwechslungsreich war. Dieses sollte eigentlich am 2. Mai 2024 beginnen, musste aber aufgrund des Hochwassers in Bisingen an diesem Tag verschoben werden.

Wermutstropfen: Kandidat Steffen Reik konnte sich vor der Europawahl nicht mehr in Bisingen vorstellen – der Ersatztermin fand nach den Kommunalwahlen statt.

Veranstaltungen und gesellige Abende

Trotz allem konnten sieben Veranstaltungen durchgeführt werden. Auf einen politischen Aschermittwoch hatte der Ortsverein dagegen 2025 verzichtet, da dieser eine Woche nach der Bundestagswahl im Kalender stand. Zudem gab es gesellige Abende.

Im Mittelpunkt stehe aber immer die Information an die Mitglieder und Mitbürger über politische Geschehnisse, egal ob aus Gemeinderat oder Bundestag, so auch an diesem Abend durch Robin Mesarosch.

Neuwahlen stehen an

Die Entlastung des Vorstandes beantragte ebenfalls Mesarosch, der die Aktivität des Bisinger Ortsvereins lobte. Anschließend standen Neuwahlen an. Die Wahlleitung übernahm Kurt Mayer.

Alle bisherigen Funktionen wurden besetzt. Neu besetzt wurde das Amt des Schriftführers, da sich Helmuth Alznauer nicht mehr zur Wahl stellte. Ebenso gab es bei Beisitzer und Kassenprüfer teilweise einen Generationenwechsel.

Birr: Ortsverein gut aufgestellt

Der Ortsverein sei mit dieser Mischung aus erfahrenen und neuen Mitglieder im Vorstand gut aufgestellt; es mache Spaß, weiterzumachen, wenn alle an einem Strang ziehen, betonte die Vorsitzende Birr und bedankte sich bei Vorstand und Mitgliedern.

Folgende Personen wurden im Amt bestätigt: Erste Vorsitzende Gisela Birr, Zweiter Vorsitzender Günter Wohlschieß, Kassierer Willi Heckhoff; Schriftführer ist Hans-Peter Lauer. Beisitzer sind weiterhin Iris Maucher, Klaus-Peter Manz, Vinzenz Klotzbücher, Rosalia Schoy; neu hinzu kamen Kevin Büttner, der auch im Gemeinderat vertreten ist, sowie mit Niels Pecho und David Buckmeier noch zwei junge Mitglieder. Kassenprüfer werden wieder Hans-Paul Fischer und neu Helmuth Alznauer, da Wolfgang Mayer aufgrund seines Alters und seines langjährigen Engagement das Amt in jüngere Hände legen wollte.