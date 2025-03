Neben einem Blick auf die Aktivitäten standen beim SPD-Ortsverein auch Wahlen an.

Der SPD-Ortsverein wählte in seiner Hauptversammlung einen neuen Vorstand. Bevor die Mitglieder jedoch ihre Kreuzchen machen konnten, standen die Berichte des Vorsitzenden Theodor Ziegler, des Kassierers Andreas Prinz, des Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Gerhard Gaiser, und der Bericht der Jusos auf der Tagesordnung. Über die Versammlung informiert der Ortsverein in einer Mitteilung.

Ziegler hob die Aktivität des Ortsvereins hervor und verwies auf den Jahresempfang, der laut der Mitteilung mittlerweile eine weite Strahlkraft über Baiersbronn hinaus hat und jährlich mit hochkarätigen Referenten besetzt ist. Ebenso wurden die Demokratiekundgebungen mit Jugendlichen auf dem Rosenplatz mitorganisiert. Ziegler betonte, dass ihm die Zusammenarbeit zusage und er diese im Falle einer Wiederwahl fortsetzen möchte.

Prinz lobte die Arbeit des Ortsvereins. Aktivität bedeute natürlich auch monetäre Aufwendungen. Diese könne der Ortsverein jedoch stemmen, so der Kassierer. Die Kommunalwahl im vergangenen Jahr wurde in finanzieller Hinsicht auch durch das Spendenaufkommen gut gemeistert.

Gartenschau im Fokus

Gerhard Gaiser hob hervor, dass die SPD ihr Ergebnis bei der Gemeinderatswahl auf 15,1 Prozent verbessern konnte und ein viertes Mandat nur knapp verfehlt wurde. Dies zeige, dass die SPD in Baiersbronn gut angesehen und vernetzt sei. Das wichtigste Thema im Gemeinderat sei dieses Jahr die Gartenschau 2025. Sämtliche Vorbereitungen würden gründlich vorgenommen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Gaiser sprach in einem Vortrag viele weitere Punkte an und beantwortete Fragen der Mitglieder.

Für die Jusos berichtete Bekir Salman von Stammtischen, Cocktail-Bars sowie einer Weihnachtsfeier. Dies spreche junge Leute an und stärke den Zusammenhalt, was sich auch an dem großen Zulauf zeige.

Ganze Reihe von Wahlen

Bei den Neuwahlen wurde Theodor Ziegler wieder zum Vorsitzenden gewählt. Seine zwei Stellvertreter sind Stephanie Dzeyk und Andreas Fuchs. Kassierer Andreas Prinz und Pressesprecher Marius Thoy wurden ebenfalls bestätigt. Mit den Beisitzern Philipp Bayer, Gerhard Gaiser und Bekir Salman wurde der Vorstand komplettiert.

Als Delegierte für Kreisdelegiertenkonferenzen und die Nominierungskonferenz für die Landtagswahl im kommenden Jahr wurden Stephanie Dzeyk, Gerhard Gaiser, Marius Thoy und Theodor Ziegler gewählt. Andreas Fuchs, Andreas Prinz und Bekir Salman sind Ersatzdelegierte.