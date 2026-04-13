SPD-Ortsverband Hausen: „Brennet soll Gewerbeflächen verkaufen“

In der Mitgliederversammlung der SPD Hausen blicken die Genossen auf die Landtagswahl zurück. Hermann Lederer erläuterte die Beschlüsse des Gemeinderats.
Hermann Lederer hat am Sonntag in der Mitgliederversammlung der SPD auf die Entwicklungen in der Gemeinde seit April 2025 zurückgeblickt. Unverändert schlecht sei die Lage des kommunalen Haushalts. Ein Grund sei, dass „Brennet und Autokabel nicht mehr als Steuerzahler existieren.“ „Wir sind daher verdammt, auch 2027 zu sparen oder Gebühren zu erhöhen“, sagte Lederer Im Hinblick auf die Nahversorgung (Einkaufszentrum mit Discounter und Drogeriemarkt) sei man im „Prüfungs- und Planungszustand.“ „Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wie und was realisiert werden kann.“ Die Genossen warten auch darauf, dass die „neue Ortsmitte weiterkommt“.