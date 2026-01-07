SPD-Neujahrsempfang in Minseln: Warum die Genossen sich so gebraucht wie selten fühlen

Im Bürgersaal des Meisler Rathauses hatte sich reichlich Publikum eingefunden. Wegen Krankheit nicht dabei war die im Vorfeld angekündigte Landtagskandidatin Joana Stöhrer da Costa. An ihrer Stelle sprach OB Klaus Eberhardt zur Welt- und Landespolitik. „In der aktuellen Krise ist es wichtig, zu den Grundwerten der Sozialdemokraten zurückzukommen.“

„Auf den Ortsverein kommt es an“ In Sachen Landespolitik wünscht sich Eberhardt, dass das Geld besser nach unten verteilt wird. Mit Blick auf die Rheinfelder Ortsvereine attestierte er eine „gute Basisarbeit“, die weiterhin aufrechterhalten bleiben soll. Eveline Klein verdeutlichte diesbezüglich, dass gerade jetzt die Grundüberzeugung der SPD dringend nötig sei, auch um einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Es brauche eine starke SPD. Dazu zitierte Klein den ehemaligen Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Herbert Wehner: „Auf den Ortsverein kommt es an.“

Gegen Mountainbike-Trail

In Kleins Rückblick ging es um die Themen Krankenhaus, Hausärzte, Dinkelbergschule, Kinderbetreuung, Kitas und frühkindliche Bildung. Nicht einverstanden ist der Ortsverein mit dem Ja des Gemeinderats zum Mountainbike-Trail. „Wir werden ein Auge darauf haben, wie es weitergeht.“ Freude herrschte indes darüber, dass im Zuge des Lärmaktionsplanes in Minseln und anderen Ortsteilen fast durchgehend Tempo 30 eingeführt worden ist.

An Radwegen dranbleiben

Mit Blick ins 2026 ist es den Genossen wichtig, dass weiterhin die Radwegeplanung intensiviert wird. Realisiert ist der Radweg von Adelhausen nach Maulburg, aber, so Klein: „Auf das Anschlussstück zwischen Adelhausen und Minseln werden wir vermutlich bis 2027 warten müssen.“ Auch die Verlegung des bestehenden Radwegs, der durch das Betriebsgelände der Firma Lützelschwab führt, konnte trotz vieler Vorarbeiten noch nicht umgesetzt werden. Damit hängt auch die Überquerung der Wiesentalstraße zum Übergang Radweg nach Rheinfelden zusammen. „Wir bleiben also am Wege-Thema dran“, kündigte Eveline Klein an.