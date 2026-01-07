SPD-Neujahrsempfang in Minseln: Warum die Genossen sich so gebraucht wie selten fühlen

Nachdenklich und kämpferisch gaben sich Vorsitzende Eveline Klein und OB Klaus Eberhard beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Minseln-Dinkelberg am Dreikönigstag.
Im Bürgersaal des Meisler Rathauses hatte sich reichlich Publikum eingefunden. Wegen Krankheit nicht dabei war die im Vorfeld angekündigte Landtagskandidatin Joana Stöhrer da Costa. An ihrer Stelle sprach OB Klaus Eberhardt zur Welt- und Landespolitik. „In der aktuellen Krise ist es wichtig, zu den Grundwerten der Sozialdemokraten zurückzukommen.“