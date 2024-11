Der SPD Kreisverband Calw zeigt sich erleichtert und gestärkt durch die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Christian Lindner als Finanzminister zu entlassen. Das geht aus einer Pressemitteilungdes SPD-Kreisverbands hervor.

Endlich seien die Hindernisse beseitigt, die zu oft den Fortschritt unseres Landes blockiert hätten, heißt es darin. Deutschland stehe vor gewaltigen Herausforderungen und brauche eine Regierung, die mutige Entscheidungen treffe. Eine Koalition, in der ein Partner ständig bremse, habe dieser Verantwortung nicht mehr gerecht werden können.

„Mit der Entlassung Lindners sendet der Bundeskanzler das starke Signal, dass Deutschland eine zukunftsgerichtete Politik verdient – eine Politik, die unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze stärkt und die notwendige Transformation vorantreibt,“ so die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbands Calw, David Mogler und Daniela Steinrode.

„Die FDP hat zuletzt jeden Fortschritt blockiert. Diese Entscheidung zeigt, dass die Sozialdemokratie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das Land in eine stabile, zukunftsfähige Richtung zu führen,“ betont Steinrode.

Die SPD im Kreis Calw sieht in der Entlassung Lindners und dem Ende der Ampelkoalition keinen Grund zum Bedauern, sondern einen Aufbruch. „Wir trauern Lindner keine Träne nach – im Gegenteil, wir begrüßen, dass der Kanzler sich entschlossen für das Wohl unseres Landes einsetzt. Die Zeit der Blockaden ist vorbei, und wir können uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren: die Sicherung unserer Zukunft,“ sagt Florian Kling, Calwer Oberbürgermeister und Fraktionsvorsitzender der SPD im Calwer Kreistag.

Diese Entschlossenheit der SPD, wirtschaftliche Stabilität zu sichern, sozial gerechte Maßnahmen zu fördern und Deutschland in Zeiten globaler Unsicherheiten aktiv zu gestalten, zeige sich besonders in den angekündigten Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten für Unternehmen, steuerlichen Anreizen für mehr Investitionen sowie einem Paket zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der weiteren Unterstützung der Ukraine. Auch in schwierigen Zeiten, wie sie sich durch die internationalen Entwicklungen abzeichnen, bleibe Deutschland ein verlässlicher und stabiler Partner.

Die SPD im Kreis Calw sieht in der Entlassung Lindners und der Auflösung der bisherigen Koalition eine Möglichkeit, Reformen ungehindert voranzutreiben. „Die Menschen in Deutschland brauchen Perspektiven und klare Lösungen für die Zukunft. Eine Koalition, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet und Deutschland in eine stabile, zukunftssichere Richtung führt, ist jetzt unverzichtbar,“ so Steinrode und Mogler.

In den kommenden Wochen und Monaten werde sich der SPD-Kreisverband Calw verstärkt dafür einsetzen, dass die sozial gerechte und nachhaltige Politik, die bereits begonnen wurde, auf kommunaler und regionaler Ebene weitergeführt wird.

Im Mittelpunkt stünden dabei nicht nur die großen bundespolitischen Themen, sondern auch konkrete Projekte vor Ort. Besonders aktuell sei der Einsatz gegen die Schließung der beiden Notfallpraxen im Kreis Calw. Der SPD-Kreisverband fordert die Umsetzung der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angestoßenen Reformen zur Gesundheitsversorgung, um die medizinische Infrastruktur im ländlichen Raum zu sichern.

Der SPD-Kreisverband Calw werde diese Phase der politischen Neuorientierung nutzen, um die Herausforderungen der Zeit anzupacken und eine zukunftssichere, gerechte Politik zu gestalten.