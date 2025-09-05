SPD informiert sich: Das Potenzial des Lahrer Stadtparks ist noch nicht ausgereizt

Anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Stadtpark hat die SPD Lahrs grüne Oase besucht.Dabei ging es unter anderem darum, wie die Anlage noch bekannter gemacht werden könnte.

Trotz anfänglichen Dauerregens nahmen 25 Teilnehmer an dem Rundgang am Donnerstag teil. Walter Caroli, Verfasser des Buchs zu 150 Jahren Stadtpark Lahr, leitete knapp ein und referierte, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg die beiden Schuhmacher Michael und Franz Jahm nach Lahr kamen. Einer von beiden – welcher genau, sei unbekannt – sei ein Ahnherr des späteren Stadtpark-Begründers Christian Wilhelm Jamm.

Zweimal, 1968 und 1988, sei das Areal erweitert worden, so Caroli, der noch einige Anekdoten aus der Parkhistorie zum Besten gab. So war zu erfahren, dass an der Stelle des heutigen Musikpavillons vor Jahrzehnten ein gut gehendes Café im Park besucht werden konnte.

Die alten Bäume sollen gerettet werden

Als einer von zwei Experten übernahm Fabian Roßmanith, Amtsleiter für Öffentliches Grün und Umwelt, nach einem kurzen Rundgang zur Ausstellung im Keller der Villa Jamm, das Wort. Er verglich den Stadtpark mit einem botanischen Garten („die hiesige Vielfalt haut mich immer wieder um“) und betonte: „Mir geht es um Bäume, Bäume und auch Bäume.“ Gerade angesichts des Klimawandels gehe es darum, Möglichkeiten zu finden, die zahlreich im Park vertretenen historischen Bäume zu unterstützen, damit sie noch lange stehen.

Der Park besitze Potenzial dafür, um punktuell und stellenweise Details auszuprobieren – was neue Baumarten angehe, aber auch kleine Biotope, entwickelte Roßmanith als Vision für die Zukunft. Das gelte für manches Feld und Rasenfläche, was aber auch stets an Fragen von Geld und personellen Möglichkeiten geknüpft sei.

Der Totempfahl soll auf die Wiese gelegt werden

Als eine der nächsten Aktionen kündigte er an, den in die Jahre gekommenen, schadhaften Totempfahl auf die Wiese umzulegen. Das hölzerne, geschichtsträchtige Werk stamme aus der Natur, solle nun wieder zur Natur zurückkehren. Roßmanith erinnerte an die gut besuchten Veranstaltungen zum Stadtpark-Jubiläum. Angesichts deren Resonanz sei geplant, bestimmte Formate aufzunehmen und künftig regelmäßiger zu wiederholen. „Der Stadtpark ist für alle da“, betonte er.

Richard Sottru, Vorsitzender des Stadtpark-Freundeskreises, ging auf die mit Christian Wilhelm Jamm auf dem Areal begründete gärtnerische Tradition ein. Was mit Teppichbeeten begann, sei bis heute weiterentwickelt worden, beispielsweise zu Lahrs Chrysanthemen-Status. Zur Villa Jamm sagte Sottru, es stelle sich immer wieder die Frage, wie es mit dem Gebäude weitergehen solle. „Diese Frage ist seit 1875 schon eine der Baustellen“, merkte er an.

Alt-OB Wolfgang G. Müller, heute Vorsitzender der Bürgerstiftung, hob hervor, seine persönliche Begeisterung für den Park sei gewachsen, seit er in Lahr sei. „Ich habe vorher zwar in räumlicher Nähe gelebt, kannte den Park bis dahin aber gar nicht“, gestand er ein. Die Stadt unterstütze den Park jährlich ganz bewusst mit 500 000 Euro, was ein deutliches Zeichen sei.

Dass es für die Villa Reformbedarf gebe – ein immerwährend dichtes Dach, sanitäre Anlagen – stellte auch Müller nicht infrage. Er regte an, das Gebäude eventuell als Zentrum einer bürgerschaftlichen Bewegung zu betrachten. Wenn sich Bürger als Motor zusammentun könnten, um Maßnahmen teilzufinanzieren, und die Stadt dazu einen Zuschuss gäbe, sah der Alt-OB Möglichkeiten, im positiven Sinne Druck auszuüben auf die Verwaltung, um Maßnahmen anzustoßen.

Kurt Hockenjos, Vorstandsmitglied der Kulturinitiative Villa Jamm, bestätigte, dass die Villa von Künstlern aus nah und fern sehr geschätzt werde. „Wir als Initiative tun unser Möglichstes, um das Gebäude in einem akzeptablen Zustand zu halten“, unterstrich er.

Ehe der nun regenfreie Rundgang mit einer Visite beim aktuell in Arbeit befindlichen „Ozukuri“ (Tausendblüter, Chrysanthemen-Busch) auslief, wurde über die Tierhaltung im Stadtpark diskutiert. „Der Grat ist schmal, hier begegnen sich die Themen Erfreuen der Besucher und artgerechte Haltung“, zeigte Fabian Roßmanith auf. Die Erdmännchen erfreuten sich großer Beliebtheit, Affen und Huftiere sehe er jedoch kritisch. Wie der Amtsleiter ankündigte, „werden wir dieses Thema kritisch und zeitgemäß betrachten“. Perspektivisch seien für die kommenden Jahre eine Reduzierung des Bestands sowie die Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte vorgesehen.

Der nächste Termin

Zum Abschluss der diesjährigen Sommeraktion will sich die Lahrer SPD über die Pläne für ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Kuhbach und Reichenbach informieren. Am Donnerstag, 11. September, wird zuerst das Feuerwehrgerätehaus Kuhbach besichtigt. Dann sollen sich die Teilnehmer die verschiedenen Möglichkeiten für einen gemeinsamen Standort zwischen den beiden Stadtteilen anschauen.

„Wir wollen uns informieren, was das für den Brandschutz, die Ehrenamtlichen und die Stadtteile bedeutet – und welche Rolle die Stadt hierbei spielt“, so die Ankündigung. Treffpunkt ist am Donnerstag um 18 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus Kuhbach. Die Schlussbesprechung findet im Vereinsheim des SC Kuhbach-Reichenbach statt. Interessierte Bürger sind willkommen.