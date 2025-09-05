SPD informiert sich: Das Potenzial des Lahrer Stadtparks ist noch nicht ausgereizt

Anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Stadtpark hat die SPD Lahrs grüne Oase besucht.Dabei ging es unter anderem darum, wie die Anlage noch bekannter gemacht werden könnte.
Trotz anfänglichen Dauerregens nahmen 25 Teilnehmer an dem Rundgang am Donnerstag teil. Walter Caroli, Verfasser des Buchs zu 150 Jahren Stadtpark Lahr, leitete knapp ein und referierte, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg die beiden Schuhmacher Michael und Franz Jahm nach Lahr kamen. Einer von beiden – welcher genau, sei unbekannt – sei ein Ahnherr des späteren Stadtpark-Begründers Christian Wilhelm Jamm.