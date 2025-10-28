SPD in Steinen: Treff im Zeichen europäischer Herausforderungen

Eine Delegation des SPD-Ortsvereins Steinen-Höllstein reiste jüngst in die französische Partnergemeinde Cornimont. Seit 1983 verbindet beide Orte eine lebendige Partnerschaft, die durch regelmäßige gegenseitige Besuche gepflegt wird. Die diesjährige Zusammenkunft begann am Vormittag mit einem kleinen Frühstück, bevor die Teilnehmer in einen intensiven politischen Austausch einstiegen, heißt es in der Mitteilung des SPD-Ortsvereins.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle europäische Herausforderungen. Diskutiert wurde insbesondere der Einfluss des Ukrainekriegs auf die Tagespolitik in Deutschland sowie die anhaltende Regierungskrise in Frankreich.

Altbürgermeister Maurice Claudel brachte zum Ausdruck, dass Präsident Macron zwar eine tragende positive Rolle in der europäischen Politik spiele, die Situation in der französischen Regierung durch die Zersplitterung im Parlament jedoch außerordentlich schwierig sei.

Darüber hinaus tauschten sich die Kommunalpolitiker über ganz praktische Fragen der lokalen Situation in Steinen und Cornimont aus. „Die angespannte Finanzlage schränkt unsere Handlungsmöglichkeiten erheblich ein und behindert die Gestaltungskraft auf kommunaler Ebene“, betonte Martin Kickhöfen, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Steinen-Höllstein. So hob auch Gemeinderätin Almut Steyer hervor, welche große Kluft zwischen den notwendigen Infrastrukturmaßnahmen und den finanziellen Möglichkeiten bestehe. Ebenso ärgerlich sei die Abhängigkeit von den höheren Verwaltungsebenen, die lokale Überlegungen und Initiativen der Gemeinde regelmäßig ausbremsten.

Die Bürgermeisterin von Cornimont, Marie-Jo Clément, hob hervor: „Die zusätzlichen Verwaltungsebenen der vergangenen Jahrzehnte in Frankreich binden Kräfte und Ressourcen, die in den Gemeinden dringend benötigt würden.“ Sie sei aber sehr erfreut, dass mit der Erweiterung des Gesundheitszentrums ein weiterer Schritt für die Verbesserung der Infrastruktur des Städtchens möglich sei.

Nach dem politischen Austausch führte der Weg die Gruppe in den Berggasthof Ferme Auberge du Felsach. Vor der Kulisse der Vogesen und mit Blick bis in den Schwarzwald genossen die Teilnehmer regionale Spezialitäten.

Nach dem Essen war Gelegenheit zu einem Spaziergang zur Statue Notre-Dame de la Paix oberhalb von Cornimont. Ein Umtrunk im Salle des Fetes lenkte den Blick dann gegen Abend schon wieder auf den bevorstehenden Abschied. Der 13. September 2026 wurde für das nächste Jahrestreffen in Steinen vereinbart.