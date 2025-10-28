SPD in Steinen: Treff im Zeichen europäischer Herausforderungen

Der SPD-Ortsverein Steinen-Höllstein besuchte die politischen Freunde in Cornimont.
Eine Delegation des SPD-Ortsvereins Steinen-Höllstein reiste jüngst in die französische Partnergemeinde Cornimont. Seit 1983 verbindet beide Orte eine lebendige Partnerschaft, die durch regelmäßige gegenseitige Besuche gepflegt wird. Die diesjährige Zusammenkunft begann am Vormittag mit einem kleinen Frühstück, bevor die Teilnehmer in einen intensiven politischen Austausch einstiegen, heißt es in der Mitteilung des SPD-Ortsvereins.