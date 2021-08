1 Der neugewählte SPD-Kreisvorstand mit den beiden SPD-BundestagskandidatenFoto: Maute Foto: Schwarzwälder Bote

Parteien: Kreis-SPD zieht Bilanz in Zillhausen / Alexander Maute bleibt Vorsitzender

Balingen-Zillhausen. Freudiges Wiedersehen der Genossen: Mit einer coronabedingten Verzögerung von über einem halben Jahr sind die SPDler am Samstag in Zillhausen zum Kreisversammlung zusammengekommen. Dabei wurde die Vorstandsmannschaft neu gewählt, und die Bundestagskandidaten stimmten auf die Wahl ein.

Der Kreisvorsitzende Alexander Maute sagte, die SPD habe wegen Corona ihre politische Präsenz in den vergangenen Monaten auf ein Minimum herunterfahren müssen. Gleichwohl habe man hinter den Kulissen weiter gearbeitet. Maute erinnerte daran, dass im April 2020, als sich die ersten sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzeichneten, der SPD-Kreisverband und die Kreistagsfraktion mit einem Brief an Landrat Günther-Martin Pauli wandten: "Wir regten damals an, dass die Landkreisverwaltung prüfen möge, ob kommunale und kreisweite Hilfsmaßnahmen für Familien, Geringverdiener und Bedürftige, zusätzlich zu den Bemühungen des Bundes und des Landes, auf den Weg gebracht werden können." Der Brief sei allerdings bis heute unbeantwortet geblieben.

Martin Frohme, Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, berichtete über die Arbeit in den zurückliegenden Monaten. Beim Ausbau der Regionalstadtbahn mit der Talgangbahn habe sich die SPD stark eingebracht, ebenso im Bereich Umweltschutz und Müllentsorgung – etwa mit dem Antrag, den Plastikmüll aus den Gelben Säcken im Zollernalbkreis nicht unkontrolliert ins Ausland zu verschiffen. Zudem rügten die Genossen die ihrer Meinung nach mangelhafte Aufsicht des Landratsamts und des Regierungspräsidiums bei der Abgasemission im Dotternhausener Holcim-Zementwerk. Dort müssten endlich Filteranlagen nach dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden, so Frohme.

Robin Mesarosch, Bundestagskandidat im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, sagte, aktuelle Umfragen stimmten ihn zuversichtlich, dank der guten Platzierung auf der Landesliste ein Mandat für die SPD erringen zu können. Der Bundestagsabgeordnete und Kandidat für Hechingen-Tübingen Martin Rosemann meinte, dass die SPD das Land in der Corona-Krise auf Kurs gehalten habe.

Bei der Wahl wurde Alexander Maute, der die Verantwortung in andere Hände übergeben wollte, mangels weiterer Kandidaturen erneut zum Kreisvorsitzenden der SPD gewählt. Lara Herter, Marlies Kempka und Klaus-Peter Manz sind seine Stellvertreter. Das Amt der SPD-Kreiskassenchefin führt weiterhin Renate Straub aus, Schriftführer bleibt Kay Plähn, Medienbeauftragter Jochen Herth. Zu Beisitzern wurden Marianne Roth, Günther Wohlschieß, Iris Maucher, Manfred Bensch und Katja Weiger bestimmt.