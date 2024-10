SPD-Hauptversammlung in Dornstetten

1 Wahlen beim SPD-Ortsverein (von links): Hans Lambacher, Tobias Frommann, Pia Ellen Böttcher, Carlo Santagati und Burkhard Gräbe mit Karl Scheu und Marius Thoy Foto: SPD-Ortsverein

Mit Carlo Santagati und Pia Ellen Böttcher hat der Ortsverein Dornstetten-Waldachtal künftig zwei stellvertretende Vorsitzende.









Bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Dornstetten-Waldachtal in der Alten Remise in Hallwangen standen neben der Wahl des neuen Vorstands auch die Kreisdelegiertenwahlen für die Bundestagswahl auf der Tagesordnung, wie der Ortsverein in einer Mitteilung berichtet.