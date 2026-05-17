SPD-Fraktionschef Sascha Binder: Landtagspräsident nicht mitgewählt – „Hat auch mit der Person zu tun“

SPD-Fraktionschef Sascha Binder erklärt, wie er auf die neue Landesregierung blickt und mit zehn Abgeordneten Opposition machen will.
Gerade noch zehn Mandatsträger hat die SPD-Fraktion nach ihrem niederschmetternden 5,5-Prozent-Ergebnis bei der jüngsten Landtagswahl. Mehr ist in der Opposition vom herkömmlichen Parteiengefüge nicht übrig geblieben; es gibt dort sonst nur noch die mit 35 Mandaten mehr als dreimal so starke AfD. Der neue SPD-Fraktionschef Sascha Binder erklärt, wie er unter diesen Bedingungen arbeiten will, warum die Genossen den neuen Landtagspräsidenten nicht mitgewählt haben und wie er Kritik an sich selbst begegnet.