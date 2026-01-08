SPD ehrt verdientes Mitglied: Willi Ugi aus Mietersheim engagiert sich seit 60 Jahren in der Kommunalpolitik

Mietersheim und seine Vereine liegen Willi Ugi am Herzen. Er war SPD-Ortschaftsrat sowie Vorstand der Vereinsgemeinschaft und Vorsitzender des GSV.
Im Gasthaus „Zum Ast“ beim Dreikönigstreffen des SPD-Ortsverbandes Mietersheim würdigte der Lahrer SPD-Vorsitzende Sino Boeckmann das langjährige Engagement Willi Ugis – für die SPD und für den Stadtteil. Diese Ehrung, das hatte der Geehrte im Vorfeld verraten, sollte auf seinen Wunsch bei diesem Treffen in Mietersheim geschehen – und nicht beim Neujahrsempfang der Lahrer SPD Ende des Monats. Ugi ist gebürtiger Mietersheimer. Im Gespräch mit unserer Redaktion vor einigen Tagen betonte er immer wieder, dass er in seinem Geburtsort fest verwurzelt ist. Daher wurde sein Wunsch vonseiten der Genossen selbstverständlich respektiert.