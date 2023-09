Im Rahmen ihrer Sommertour informierte sich die Lahrer SPD im Wasserwerk auf dem Galgenberg. Die Versorgung der Stadt ist gesichert, erfuhren die Besucher. Bei dem Rundgang ging auch um die unterschiedlichen Härtegrade des nassen Elements in den Lahrer Stadtbezirken.

Rund 15 Teilnehmer informierten sich bei einem Rundgang durchs Wasserwerk am Lahrer Galgenberg über die städtische Wasserversorgung und die Besonderheiten des Betriebs. Der Fraktionsvorsitzende Roland Hirsch erinnerte dabei einleitend daran, dass Lahr vor Jahren noch eine dezentral organisierte Wasserversorgung besaß. Später wurden 33 Millionen Mark in den Netzausbau investiert, später der zentrale Zusammenschluss mit Badenova zu einem 260 Kilometer langen Netz an Wasserleitungen mit mehr als 9000 Hausanschlüssen vorgenommen. Die Versorgungsfläche umfasst rund 70 Quadratkilometer; bis zu 8500 Kubikmeter Wasser kann das Wasserwerk täglich ins Netz abgeben.

Wassermeister Andreas Fischer erklärte den Besuchern, dass das Lahrer Wasser aus fünf Tiefbrunnen (Kaiserswald, Freimatten, Ernet) und mehr als 20 Quellen (unter anderem im Reichenbacher Gereut, aus Kuhbach und Sulz) gefördert wird. Das Stadtgebiet sei in sechs Versorgungszonen unterteilt, die, je nach geographischer Lage und entsprechend notwendigem Druck, zur „Niedrigzone“ und zur „Hochzone“ zählten. Auf Nachfrage erklärte Fischer, dass die Wassergewinnung keine Auswirkungen auf die Ökologie habe.

Gefördert werde das Brunnenwasser aus einer Tiefe von fünf Metern. Zur Schüttung der Quellen (das in einer bestimmten Zeit aus einer Quelle austretende Wasservolumen) bemerkte Fischer, dass die geförderte Wassermenge in den vergangenen zehn, 15 Jahren um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen sei.

Die Wasserqualität unterliegt laut gesetzlicher Verordnung hohen Anforderungen. „Wir nehmen alle sechs Monate eine große Prüfung vor, alle zwei Wochen eine mikrobiologische Prüfung“, erläuterte der Wassermeister. Die Ergebnisse würden dem Landratsamt vorgestellt.

Lediglich in Kuhbach und Reichenbach ist das Wasser „weich“

Hirsch erinnerte daran, dass die Weststadt früher härteres, die Südstadt indes kaum hartes Wasser hatte. Heute verfüge ganz Lahr aufgrund des zentralen Netzes über das gleiche Wasser. Allerdings unterscheiden sich laut Badenova die Härtegrade: Im ersten und zweiten Versorgungsbereich (Kuhbach, Reichenbach) ist das Wasser „weich“ (vier Grad deutscher Härte). Dagegen ist es im dritten Versorgungsbereich (Kernstadt, Langenwinkel, Mietersheim, Wylert, Hugsweier, Sulz) „hart“ (15,8 Grad deutscher Härte). Um den Kalkgehalt in der Kernstadt zu senken, werde dem Grundwasser ein Teil Quellwasser beigemischt, wodurch der Härtegrad sinke.

Kalk sei im Wasser enthalten, weil es auf seinem Weg ins System durch Gesteins- und Bodenschichten fließe. Unterwegs löse sich Kalk und gelange so ins Wasser. „Kalk ist im Wasser normal, für den Menschen unbedenklich“, so der Wassermeister. Bei zu hohem Kalkgehalt könnten allerdings Leitungen mit der Zeit verstopfen, Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen Schaden nehmen.

Fischer erläuterte beim Rundgang die Anlage genauer, den Kreislauf des Wassers und wie es durch insgesamt neun Mehrfachfilter unterschiedlichster Art, unter anderem mit UV-Licht, desinfiziert wird. Zwei Beschäftigte kümmern sich im Wasserwerk Galgenberg um den Betrieb, weitere fünf arbeiten im Bereich Rohrnetz/Leitungen.

Die Besucher hatten viele Fragen. Andreas Fischer erklärte unter anderem: „Alles Wichtige ist im Werk mindestens zweimal vorhanden, um im Notfall schnell reagieren zu können.“ Auch möglichen Wasserverlusten werde nachgegangen. „Das perfekte System gibt es nicht, Wasser geht immer irgendwo ab“, legte Fischer dar. Aufgrund eines Durchschnittswerts (zum Beispiel ist nachts zwischen vier und fünf Uhr der allgemeine Wasserverbrauch am geringsten) wird die Entwicklung beobachtet. „Sollte uns auffallen, dass der Wert stark ansteigt, begeben wir uns im Netz auf die Suche nach der Ursache“, erklärte Fischer den Teilnehmern der Führung.

In Wohngebieten liege der Verbrauch gegen 12 und zwischen 18 und 21 Uhr am höchsten. Im Vergleich liege er bei industriellen Betrieben gleichbleibend hoch. Sollte eine Verunreinigung des Netzes, beispielsweise fäkal bedingt, festgestellt werden, greife ein Notfallplan. Das Netz werde dann mit Chlor versetzt und so gereinigt.

Der einstündige Rundgang endete im Reinwasser-Komplex. In drei Kammern von je rund 3000 Kubikmetern Speichervermögen befindet sich hier ein wesentliches Herzstück von Lahrs Wasserversorgung. „Man sieht, welche Technik und welcher Aufwand dahinter steht, dass unsereins zuhause nur den Hahn zu öffnen braucht, um an frisches Wasser, eines unserer wichtigsten Lebensmittel, zu gelangen“ fasste Roland Hirsch seine Eindrücke zusammen.