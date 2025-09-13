SPD besucht vier mögliche Standorte: Großes Interesse an Gerätehaus-Planungen in Kuhbach und Reichenbach

Die Feuerwehren Kuhbach und Reichenbach wünschen sich eine gemeinsame Heimat. Die Lahrer SPD hatte zu einem Rundgang eingeladen
Kuriosum für die Lahrer SPD: Seit vier Jahrzehnten veranstalten die Genossen ihre Sommeraktionen, nun wurde gleich zweimal ein Teilnehmerrekord aufgestellt. Zum diesjährigen Auftakt waren, wie berichtet, rund 40 Teilnehmer bei der Veranstaltung zum Krematorium auf dem Bergfriedhof mit dabei. Dieser Rekord ist seit Donnerstag Geschichte, denn zum Abschluss der Aktionen 2025 kamen 45 Interessierte zusammen. Thema waren der Sachstand bei den Feuerwehrabteilungen Kuhbach und Reichenbach sowie mögliche Standorte für den künftigen Neubau eines dann gemeinsamen Gerätehauses.