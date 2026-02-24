SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode und der baden-württembergische SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch haben den Boysen-Standort BAK Simmersfeld besucht.
Im Mittelpunkt des Besuchs stand zunächst das Gespräch mit Rolf Geisel, der die Boysen Gruppe über mehr als vier Jahrzehnte hinweg zu einem international erfolgreichen Hidden Champion aufgebaut hat – und zugleich als prägende Unternehmerpersönlichkeit für den Industriestandort Baden-Württemberg gilt, heißt es in der Pressemitteilung. Rolf Geisel betonte: „Wir freuen uns sehr, wenn die Landespolitik aus Stuttgart zu uns in den Nordschwarzwald kommt und unsere Anliegen Gehör finden.“