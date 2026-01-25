SPD bei Heckler & Koch in Oberndorf: Landtagskandidat informiert sich über Aktuelles in der Verteidigungsindustrie

Bettina Lugk (MdB) und SPD-Landtagskandidat Ali Zarabi unterhielten sich mit Vertretern von Heckler & Koch über aktuelle Rahmenbedingungen und die Produktion in Oberndorf.
Eine Delegation der SPD mit Bettina Lugk (Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses), zuständig für Fragen zur Ausstattung des Heeres, hat den Firmensitz von Heckler & Koch in Oberndorf besucht. Begleitet wurde die Politikerin vom SPD-Landtagskandidaten Ali Zarabi sowie von Mirko Wittkowski, Vorsitzender der SPD Rottweil.