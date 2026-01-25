SPD bei Heckler & Koch in Oberndorf: Landtagskandidat informiert sich über Aktuelles in der Verteidigungsindustrie

Bettina Lugk (MdB) und SPD-Landtagskandidat Ali Zarabi unterhielten sich mit Vertretern von Heckler & Koch über aktuelle Rahmenbedingungen und die Produktion in Oberndorf.

Eine Delegation der SPD mit Bettina Lugk (Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses), zuständig für Fragen zur Ausstattung des Heeres, hat den Firmensitz von Heckler & Koch in Oberndorf besucht. Begleitet wurde die Politikerin vom SPD-Landtagskandidaten Ali Zarabi sowie von Mirko Wittkowski, Vorsitzender der SPD Rottweil.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand ein fachlicher Austausch über die Rolle von Heckler & Koch als Ausrüster von Bundeswehr und Polizei, die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie aktuelle sicherheits- und verteidigungspolitische Rahmenbedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vertreter des Unternehmens stellten zudem ausgewählte Produkte vor.

Mitglieder kamen mit Betriebsrat ins Gespräch

Darüber hinaus informierte sich die Delegation über die Fertigung am Standort Oberndorf und kam mit dem Betriebsrat ins Gespräch. Thematisiert wurden dabei unter anderem die Situation der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie beschäftigungspolitische Aspekte, heißt es zum Schluss.