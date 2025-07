In Bad Dürrheim traf sie Bürgermeister Jonathan Berggötz, Vertreter der Gemeinderatsfraktionen sowie die städtischen Fachbereichsleiter zum Austausch und nutzte die Gelegenheit, um sich über laufende Projekte, drängende Herausforderungen und kommunale Anliegen zu informieren.

Bevor sie in den Bundestag in Berlin wechselte, war Türk‑Nachbaur von 2018 bis 2022 Mitglied des Bad Dürrheimer Gemeinderats und SPD‑Fraktionsvorsitzende. In dieser Rolle hat sie bereits wichtige Weichen gestellt – etwa bei der Erweiterung der Kita Stadtkäfer und Unterstützung der Jugendbeteiligung.

Kein Wunder also, dass der Besuch beim neuen Gebäude der Stadtkäfer II startete. Beim Rundgang durch die modernen Räumlichkeiten konnte sich Türk-Nachbaur ein Bild von der kindgerechten Gestaltung machen.

Steigender Betreuungsbedarf

Bürgermeister Berggötz erklärte: „Mit dem Stadtkäfer II reagieren wir auf den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen und schaffen ein Umfeld, in dem sich Kinder wohlfühlen können.“ Auch Türk-Nachbaur zeigte sich angetan: „Hier wurde spürbar mit Herz und Verstand geplant, das ist ein guter Ort für Kinder, um den Tag zu verbringen.“

Weiter ging es zur Dirt‑Bike‑Strecke, die im Rahmen der Jugendbeteiligung und der 72‑Stunden‑Aktion von Jugendlichen gemeinsam mit dem städtischen Bauhof errichtet wurde. Den offiziellen Startschuss zur Eröffnung im Mai gab kein Geringerer als Jan Ullrich.

Türk-Nachbaur, die die Jugendbeteiligung damals im Gemeinderat stark unterstützt hat, freute sich sichtlich: „Toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Genau solche Projekte stärken den sozialen Zusammenhalt.“

Angespannte Haushaltslage

Im Anschluss ging es in die inhaltliche Tiefe. Bei einem ausführlichen Gespräch im Rathaus tauschte man sich über zentrale Themen aus, die die Kurstadt derzeit bewegen: allen voran die angespannte Haushaltslage, die Einrichtung des Schulverbundes und die Zukunft des überregional bedeutenden Gesundheits- und Wellnesszentrums Solemar.

„Es ist kein Geheimnis, dass die finanziellen Rahmenbedingungen derzeit eine echte Herausforderung für unsere vielen anstehenden Projekte sind. Da stehen uns einige harte, aber wichtige Entscheidungen bevor“, so Berggötz ganz offen. Türk-Nachbaur sicherte Unterstützung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu und versprach, die Belange der Stadt auch in Berlin im Blick zu behalten.

Meine Homebase

Dass sie sich für Bad Dürrheim besonders einsetzt, liegt für die Bundestagsabgeordnete auf der Hand: „Diese Stadt ist meine Homebase, hier bin ich verwurzelt, kenne die Leute und weiß, was die Stadt bewegt. Natürlich liegt es mir besonders am Herzen, wie sich Bad Dürrheim entwickelt. Wo ich helfen kann, tue ich das gerne.“ Am Ende war man sich einig, dass der Austausch regelmäßig weitergehen soll, denn gerade in bewegten Zeiten ist der direkte Draht zwischen Kommunal- und Bundespolitik wichtiger denn je, teilt die Stadt Bad Dürrheim mit.