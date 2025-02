Ein Mann, der am Donnerstagabend alkoholisiert im Gleisbereich im Offenburger Stadtgebiet – auf Höhe der Unionbrücke – unterwegs war, hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen und für eine Gleissperrung gesorgt.

Ein Mann, der am Donnerstagabend alkoholisiert im Gleisbereich im Offenburger Stadtgebiet – auf Höhe der Unionbrücke – unterwegs war, hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen und für eine Gleissperrung gesorgt.

Die Polizei teilt mit, dass sie nach der Alarmierung in Höhe der Zähringerbrücke einen rumänischen Staatsangehörigen angetroffen hätten. Eine sofortige Gleissperrung wurde veranlasst. Bei der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dasser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Lesen Sie auch

Den 48-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich. Er wurde in Gewahrsam genommen. In dem Zusammenhang warnt die Bundespolizei: „Wer sich unbefugt im Gleisbereich aufhält, begibt sich in Lebensgefahr. Züge fahren mit Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.“ Immer wieder würden Menschen durch Unachtsamkeit sterben.