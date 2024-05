„Ein unglaublicher Bürgerspaziergang ungefähr ein Jahr vor der Eröffnung der Gartenschau. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Gartenschau kann kommen“, fasste Oberbürgermeister Julian Osswald seine Eindrücke zusammen.

Wie die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH weiter in einer Mitteilung informiert, dauerte der informative Rundgang durch das Tal fast vier Stunden. Mit dabei waren weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung, darunter Thomas Gärtner, Leiter des Amts für Stadtentwicklung.

Sie führten den großen Pulk an die Stellen, an denen derzeit neue Daueranlagen entstehen, die der Stadt und der Gemeinde Baiersbronn einen Nutzen weit über die Zeit der Gartenschau hinaus bringen sollen. Fast an jeder Ecke zwischen Innenstadt und unterem Christophstal wird derzeit gebaut.

Start am Marktplatz

Die Teilnehmer erfuhren mehr über die Geschichte und die Bedeutung der jeweiligen Stätten und Plätze, den Stand der Bauarbeiten und die Funktion der Daueranlagen für die Gartenschau. Start war am Marktplatz, dem „Tor zur Gartenschau“ von Freudenstädter Seite aus. Von dort aus ging es über die Finkenberg- und die Rappenstraße zur Adlerterrasse, zur Adlersteige, zu den Wegen ins Tal, zum Bereich Bärenschlössle und Skischanze und von dort weiter zur ehemaligen Feilenhauerei.

Stationen waren außerdem der ehemalige Standort der Firma Bürkle, der saniert und zu den Forbachgärten umgestaltet wird, die Fischteiche, die Grube Dorothea, der neue Standort der Rußhütte, das Platzmeisterhaus und der neue Spielbereich an der Brücke zum Jägerloch. Zwischendurch gab es eine Pause mit Wasser zur Erfrischung, das von den Denkmalfreunden ausgeschenkt wurde. Zuvor hatte es auf Baiersbronner Gemarkung bereits einen Bürgerspaziergang mit ähnlich vielen Teilnehmern gegeben.

Weitere Helfer gefragt

Die Verantwortlichen der Gartenschau gGmbH werten dies als Indiz für ein großes öffentliches Interesse an der Gartenschau und an einer positiven Einstellung in beiden Kommunen zum Projekt „Tal X“. Obwohl sich bereits 712 ehrenamtliche Helfer für die Gartenschau gemeldet haben, werden weitere Gartenschaubegeisterte gesucht.

Am Sonntag, 16. Juni, sind im Rahmen des Ein-Jahr-vorher-Festes Begehungen mit den Verantwortlichen im „Xentrum“ geplant.

Weitere Informationen gibt es unter www.tal-x.de. Informationen für Interessierte, die sich ehrenamtlich bei der Gartenschau engagieren wollen, sind unter www.tal-x.de/ehrenamt zu finden.