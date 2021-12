1 Rund 50 Teilnehmer machen beim Montagsspaziergang in St. Georgen mit. Mit der Aktion wollen sie ein Zeichen setzen gegen die Corona-Politik. Foto: Reutter

Rund 50 Teilnehmer gab es beim jüngsten "Spaziergang" in der St. Georgener Innenstadt. Mit den montagabendlichen, bundesweit verbreiteten Aktionen wollen die Teilnehmer ein Zeichen setzen gegen die Corona-Politik.















St. Georgen - Die Polizei war am Montagabend in St. Georgen vor Ort, hatte die Gruppe zu Beginn auf die mittlerweile verlangte Maskenpflicht bei diesen Veranstaltungen hingewiesen. Jedoch mit wenig Erfolg. Der Leiter des St. Georgener Polizeireviers, Kai Stehle, räumt ein, dass die wenigsten bei ihrem Gang durch die Stadt eine Maske trugen. Eigentlich müssten derlei Veranstaltungen zur Meinungsbildung angemeldet werden. Aber auch das sei nicht geschehen, so Stehle.

Polizei hat Verhältnismäßigkeit im Blick

Weiter eingreifen oder den "Spaziergang" gar verbieten, wollten die schwach besetzten Polizeikräfte jedoch nicht. Stehle verwies auf die Verhältnismäßigkeit und das hohe Gut der Versammlungsfreiheit. Außerdem würden Abstände zwischen den Teilnehmern weitgehend eingehalten. Personell könnte die Polizei nicht so auftreten, wie das wünschenswert wäre. Das liege auch an der Vielzahl dieser Veranstaltungen. So habe es im Zuständigkeitsgebiet des Reviers am Montagabend ähnliche Spaziergänge auch in Furtwangen, Triberg und Königsfeld gegeben.

Der Spaziergang in St. Georgen verlief am Montagabend ruhig und friedlich. Gegen das Regenwetter hatten viele Teilnehmer bunte Schirme aufgespannt. Manche hatten Kerzenlichter mitgebracht. Für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen kam es rund um den Bärenplatz, als die 50 Teilnehmer auf den Zebrastreifen am dortigen Kreisverkehr unterwegs waren.