Ein Verletzter bei Corona-"Spaziergang" in Freudenstadt

Am "Spaziergang" am Montag in Freudenstadt haben sich nach Schätzungen der Polizei rund 450 Demonstranten beteiligt. Dabei gab es auch einen Verletzten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.















Freudenstadt - Ferner seien etwa 60 Gegendemonstranten der "Mahnwache für Demokratie und Solidarität" auf die Straße gegangen, die bei der Stadt angemeldet gewesen sei.

Vorfall in Schulstraße

Ein "Spaziergänger", der gegen die Corona-Politik protestierte, erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Wie Sabine Maag, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, sei von einem Balkon ein Eimer Wasser auf die Demonstranten geschüttet worden. Darin habe sich offenbar jedoch auch Bauschutt befunden. Der Vorfall habe sich in der Schulstraße ereignet. Die Polizei ermittle nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Reihe von Anzeigen

Auf der anderen Seite seien 15 Ordnungswidrigkeiten angezeigt und ein Platzverweis ausgesprochen worden, wegen Verstößen gegen das Gebot, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Anzeigen leite die Polizei an die Stadt Freudenstadt weiter, in diesem Fall für Bußgelder zuständige Behörde. Die Polizei sei mit einem großen Aufgebot an Kräften vor Ort gewesen, das mit Beamten des Polizeipräsidiums "Einsatz" verstärkt gewesen sei. Die genaue Zahl nennt die Polizei nicht.